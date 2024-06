FVG protagonista dell’innovazione al “We Make Future” di Bologna

Il Friuli-Venezia Giulia si conferma leader in Italia nel campo dell’innovazione tecnologica, grazie alle misure efficaci adottate dalla regione. Ieri 13 giugno, L’assessore ai Sistemi formativi, Sebastiano Callari, ha delineato i risultati raggiunti durante il panel “Il ruolo delle Regioni nello sviluppo economico: politiche e iniziative per favorire l’innovazione” nell’ambito di “We Make Future”, evento internazionale dal 13 al 15 giugno a Bologna.

Un sistema informativo integrato

Callari ha illustrato il successo del Sistema informativo integrato regionale, una legge che ha permesso di unificare gli apparati informativi, telematici e tecnologici dei soggetti pubblici operanti in regione. Questo sistema, composto da SIAR, SIAL e SISSR, si basa su una rete pubblica estesa per oltre 1.900 chilometri, di cui 1.675 chilometri di fibra ottica. Tale infrastruttura collega i quattro capoluoghi del Friuli-Venezia Giulia e le zone industriali, garantendo un’efficienza senza precedenti.

Oltre 1.300 sedi della pubblica amministrazione, inclusi Comuni, ospedali e più di 400 edifici scolastici, sono già connessi alla rete pubblica regionale. Sono in fase di completamento ulteriori interventi per collegare tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado e gran parte delle primarie, migliorando così l’accesso alle risorse digitali per studenti e insegnanti.

Sfide e opportunità

Nonostante i progressi, Callari ha evidenziato alcune difficoltà, come la scambio di informazioni sanitarie ostacolato da una normativa sulla privacy stringente. Questo problema crea complicazioni per i medici e necessita di soluzioni normative a livello nazionale.

Cluster regionali e supporto alle imprese

Il Friuli-Venezia Giulia vanta sette cluster regionali in settori chiave come metalmeccanica, ICT, tecnologie marittime, agroalimentare, bioeconomia, scienze della vita, cultura, creatività e turismo. Tre università, tre parchi tecnologici, tre incubatori certificati e dodici istituti di ricerca internazionale rafforzano ulteriormente la posizione della regione come polo di innovazione.

Il pacchetto di misure di sostegno alle imprese include contributi per investimenti digitali e innovazioni nei processi produttivi e organizzativi, supportati dal Frie, il Fondo di rotazione per iniziative economiche. La regione promuove inoltre realtà come l’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa e IP4FVG, il digital innovation hub che facilita la trasformazione digitale delle aziende locali.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook