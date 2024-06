TRIESTE – A partire da mercoledì 12 giugno, il Comune di Trieste riattiva il suo consueto servizio ludico-educativo, il Ricrestate, offrendo una vasta gamma di attività ricreative per i bambini durante il periodo estivo. Questo servizio è pensato per garantire una continuità con l’attività scolastica invernale, mantenendo forte il legame con il territorio e offrendo nuove opportunità di crescita e divertimento.

Un’offerta ricca e variegata

Il Ricrestate è rivolto a bambini e ragazzi che abbiano compiuto almeno 6 anni alla data del 12 giugno 2024, inclusi i non residenti nel Comune di Trieste. Il servizio è suddiviso in 11 turni settimanali, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 14.30, fino al 6 settembre, con una pausa nella settimana di Ferragosto (dal 12 al 16 agosto 2024). Quest’anno, l’amministrazione ha esteso il periodo dell’offerta estiva aggiungendo un turno a settembre, per meglio rispondere alle esigenze delle famiglie nella conciliazione dei tempi di cura e di lavoro.

Attività pomeridiane e collaborazioni

In aggiunta alla programmazione mattutina, il Ricreatorio Padovan continuerà a offrire attività pomeridiane dalle 14.30 alle 19.30, dal lunedì al venerdì. Questo servizio è possibile grazie alla collaborazione tra l’Assessorato alle Politiche dell’Educazione e vari operatori pubblici e privati come CONI, CAI XXXOttobre Trieste, FIN PLUS, Musei Storici ed Artistici del Comune di Trieste, Teatro Stabile Friuli Venezia Giulia Il Rossetti, La Cappella Underground e La Casa del Cinema.

Sport e cinema al centro della programmazione

Il Presidente del CONI Regionale, Giorgio Brandolin, ha sottolineato il successo della collaborazione con il Comune di Trieste, che permette ai ragazzi di cimentarsi in diverse discipline sportive, tra cui badminton, rugby, nuoto e tuffi. Inoltre, quest’anno, il cinema avrà un ruolo centrale nella programmazione del Ricrestate, grazie alla partnership con La Cappella Underground e l’Associazione Casa del Cinema di Trieste.

“La Cappella Underground – afferma Chiara Barbo, Presidente dell’associazione – propone visite guidate nella sede della Mediateca e proiezioni di film selezionati, seguite da giochi e discussioni tematiche.” Elisa Rossetto, della segreteria organizzativa dell’Associazione Casa del Cinema, aggiunge che il loro giardino illustrato botanico cinematografico sarà una delle attrazioni principali, con la mostra Botanical Act dedicata agli attori sempreverdi presenti nei film più famosi.

Spettacoli, uscite al mare e laboratori

I Ricreatori comunali ospiteranno spettacoli di magia, bolle di sapone e giocoleria, curati dall’Agenzia di spettacolo e animazione Gaia Eventi, coinvolgendo oltre 700 bambini e ragazzi. Non mancheranno le uscite al mare, con oltre cinquemila ingressi previsti in sei diverse location balneari: Caravella di Sistiana, Boa Beach Lungomare di Muggia, Sirena di Grignano, La Lanterna, Ausonia e Marina Julia.

Molte le proposte sportive, dal badminton al rugby, passando per tuffi, nuoto e orienteering, grazie alla collaborazione con il CONI e il CAI XXX Ottobre Trieste. Inoltre, saranno organizzati laboratori inclusivi dall’Associazione per i bambini chirurgici del Burlo ABC di Trieste, promuovendo una comunità più empatica e inclusiva.

Cultura e natura

Grazie alla collaborazione con i Civici Musei del Comune di Trieste, i bambini e ragazzi del Ricrestate avranno accesso gratuito ai musei cittadini, promuovendo la conoscenza del patrimonio museale storico, artistico, musicale e naturalistico. Il progetto Natura e Cavalli permetterà ai partecipanti di apprendere una cultura di rispetto per l’ambiente e gli animali, grazie alla collaborazione tra la cooperativa A.M.I.C.O. e il Padriciano Ranch 193.

Crescita e divertimento per tutti

Il progetto educativo Growin Up offre una programmazione dedicata ai ragazzi dagli undici ai sedici anni, con uscite sul territorio provinciale e attività esplorative. “Ricrestate è pensato per i nostri giovani e giovanissimi concittadini – afferma l’Assessore Maurizio De Blasio – perché abbiano un’opportunità di svago ma anche di apprendimento, di incontro ma anche di libera espressione. La loro crescita individuale è parte essenziale di quella collettiva e quindi di un effettivo progresso civile della nostra comunità cittadina e nazionale.”

Ricrestate 2024 promette di essere un’estate indimenticabile per tutti i bambini e ragazzi di Trieste, con attività che spaziano dal gioco allo sport, dalla cultura alla natura, in un ambiente sicuro e stimolante.

