L’Udinese riscatta Lorenzo Lucca dal Pisa

L’Udinese Calcio ha ufficialmente annunciato il riscatto di Lorenzo Lucca, confermando così l’acquisto definitivo del giovane attaccante che tanto ha fatto parlare di sé nell’ultima stagione di Serie A. Il calciatore, che ha indossato la maglia bianconera con grande successo, è stato protagonista di una campagna ricca di gol e prestazioni decisive.

I dettagli dell’operazione

L’operazione di riscatto ha visto l’Udinese versare 8.700.000 euro nelle casse del Pisa, società dalla quale Lucca era stato prelevato. Questo investimento rappresenta non solo un segno di fiducia nelle capacità del giovane attaccante, ma anche un chiaro impegno della società friulana a rafforzare il proprio reparto offensivo per le stagioni future.

Sorride anche il Palermo

Non solo l’Udinese e i suoi tifosi hanno motivo di gioire. Anche il Palermo trae un notevole beneficio dall’affare, grazie a una clausola inserita nel contratto di cessione di Lucca al Pisa. Questa clausola prevede una percentuale del 10% sulla cifra totale del riscatto, il che si traduce in un introito di circa 870.000 euro per la società siciliana. Una somma che rappresenta una boccata d’ossigeno e un riconoscimento del valore del giovane attaccante, originariamente cresciuto nelle giovanili rosanero.

Le prestazioni di Lucca

Lorenzo Lucca ha disputato una stagione d’esordio straordinaria in Serie A, mettendo a segno otto gol e fornendo quattro assist in campionato, oltre a un gol in Coppa Italia. Le sue dodici partecipazioni totali ai gol hanno fatto di lui il giocatore italiano più giovane a raggiungere tali cifre nella stagione appena conclusa. Questo rendimento non è passato inosservato, tanto che l’attaccante è stato il primo debuttante a segnare otto gol in Serie A dal 2015/16, stabilendo così un nuovo record di precocità.

Futuro luminoso per l’Udinese

Con l’acquisto definitivo di Lorenzo Lucca, l’Udinese si assicura un talento di grande prospettiva. Il giovane attaccante ha dimostrato non solo capacità realizzative, ma anche una maturità tattica e una visione di gioco che fanno ben sperare per il futuro. La società friulana, nota per la sua abilità nel valorizzare giovani talenti, sembra aver trovato in Lucca un nuovo gioiello da far brillare nel campionato italiano.

