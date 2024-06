S.U.C.C.O. 2024: le sfide e le opportunità del commercio friulano

Lunedì 17 giugno ha avuto luogo presso la suggestiva Galleria d’arte antica dei musei del Castello di Udine la prima edizione del Summit Udinese per il Commercio e la Crescita Organizzata (S.U.C.C.O.). Questo evento innovativo ha riunito i protagonisti del settore commerciale per discutere e tracciare una mappa condivisa dello stato attuale e futuro del commercio nella regione.

L’intervento del vicesindaco Venanzi

Alessandro Venanzi, Vicesindaco e Assessore al Commercio, ha sottolineato l’importanza di questo incontro: “Abbiamo fortemente voluto creare un’occasione di incontro e dialogo che coinvolgesse tutti i protagonisti del commercio sul territorio udinese e friulano.” Venanzi ha evidenziato come il settore del commercio influenzi profondamente la vita di oltre 300 mila cittadini e come necessiti di soluzioni innovative per affrontare le difficoltà attuali.

“Il Comune di Udine si è posto come soggetto proponente di questo summit, un evento nuovo che oggi vede la sua edizione zero, con l’intenzione di promuovere uno sviluppo omogeneo del territorio,” ha aggiunto Venanzi. L’obiettivo è costruire una mappa comune dello stato del commercio, consentendo un confronto costruttivo tra i vari attori per immaginare soluzioni future.

La partecipazione e le presenze

Alla plenaria di apertura erano presenti più di 50 rappresentanti del mondo del commercio, comprese istituzioni locali, società partecipate, consorzi, associazioni di categoria, ordini professionali, gruppi imprenditoriali e numerosi esperti del settore. Questa vasta rappresentanza ha garantito una discussione approfondita e multidisciplinare.

Il contesto storico e attuale

Negli ultimi 25 anni, il commercio in Italia ha subito significative trasformazioni dovute a cambiamenti normativi, innovazioni tecnologiche e variazioni nelle preferenze dei consumatori. L’E-Commerce ha raddoppiato il suo valore negli ultimi quattro anni, mentre il numero di negozi al dettaglio è diminuito drasticamente. A Udine, si sono perse 621 attività commerciali dal 2000 al 2024, con una variazione del -19.5%.

Le macro-tendenze del commercio

Durante il summit, sono state identificate cinque macro-tendenze che influenzeranno il commercio nel territorio di Udine: Clima e politiche ambientali, Abitudini d’acquisto, Multietnicità, E-Commerce e i nuovi equilibri della vita lavorativa. Queste tendenze riflettono le grandi evoluzioni sociali e tecnologiche che stanno ridefinendo il settore a livello nazionale e locale.

I tavoli di lavoro

I partecipanti sono stati suddivisi in tavoli di lavoro omogenei, ciascuno incaricato di elaborare i temi delle macro-tendenze e ragionare sul loro impatto futuro. L’obiettivo era creare scenari utili per affrontare le principali problematiche e proporre soluzioni innovative per il commercio. Gli esiti di questi lavori saranno presentati in una conferenza stampa il 27 giugno.

Verso un futuro condiviso

Il Summit Udinese per il Commercio e la Crescita Organizzata ha rappresentato un momento di riflessione e progettazione importante per il futuro del commercio in Friuli. La collaborazione tra i vari attori e l’analisi delle tendenze emergenti sono fondamentali per sviluppare strategie che possano rilanciare il settore. Il prossimo appuntamento del 27 giugno sarà cruciale per condividere i risultati e le proposte emerse durante questo significativo evento.

