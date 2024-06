Nel pomeriggio di lunedì 17 giugno, presso la Sala del Consiglio Comunale di Trieste, la Pallacanestro Trieste ha ricevuto il Sigillo Trecentesco della città in virtù del suo recente ritorno nella massima serie del basket italiano, la Serie A1.

Un riconoscimento di prestigio

La cerimonia ha visto la partecipazione di importanti figure istituzionali e dirigenziali. Presenti il sindaco Roberto Dipiazza, il vicesindaco Serena Tonel, l’assessore allo Sport Elisa Lodi e diversi membri chiave della società, tra cui il presidente Francesco Di Paola Panteca e il coach Jamion Christian.

Il saluto del presidente

Il presidente Panteca ha accolto la squadra nella Sala del Consiglio Comunale, esprimendo il suo orgoglio per il risultato raggiunto che ha reso fieri tutti i cittadini triestini. Ha sottolineato l’importanza del ritorno della Pallacanestro Trieste in A1 e l’impegno della città nel supportare il club.

L’impegno dell’assessore allo sport

L’assessore Elisa Lodi ha sottolineato l’emozione suscitata dalle performance della squadra durante i playoff, evidenziando il sostegno continuo del Comune di Trieste alla Pallacanestro Trieste. Ha inoltre annunciato futuri progetti di collaborazione per il potenziamento delle infrastrutture sportive cittadine.

Un tributo alla storia e alla tradizione

Il sindaco Roberto Dipiazza ha ribadito l’importanza storica della pallacanestro a Trieste, una tradizione che risale agli anni della presenza americana nella città. Ha ricordato l’evoluzione delle strutture sportive, dall’antico Palazzetto di Chiarbola al moderno Palatrieste, e ha lodato il contributo della squadra e dell’allenatore nel portare lustro al nome di Trieste.

Un premio di eccellenza per la pallacanestro triestina

La consegna del Sigillo Trecentesco è stato il culmine di una giornata dedicata alla celebrazione dello sport e della sua storia a Trieste. Il riconoscimento non solo premia il successo sportivo della Pallacanestro Trieste ma sottolinea anche il legame profondo tra la squadra, la città e le sue istituzioni.

Prospettive future

Prima della cerimonia ufficiale, la dirigenza della Pallacanestro Trieste ha partecipato a un incontro nel Salotto Azzurro del Municipio, dove sono stati discussi progetti per lo sviluppo urbano, inclusi i piani per il Porto Vecchio – Porto Vivo. Questo incontro ha evidenziato l’impegno della società non solo nel campo sportivo ma anche nel contribuire alla crescita e al benessere della comunità triestina.

