Il Comune di Udine ha lanciato l’avviso di iscrizione per il servizio di ristorazione scolastica per l’anno 2024-2025, introducendo significative novità volte a migliorare l’accessibilità e l’efficienza del servizio. Questa iniziativa mira a promuovere non solo la nutrizione degli studenti, ma anche il loro benessere complessivo all’interno dell’ambiente educativo.

Semplificazione delle procedure

L’Assessore all’Istruzione Federico Pirone ha sottolineato l’importanza di rendere il processo di iscrizione più snello e accessibile per le famiglie. Con l’introduzione di un portale online dedicato (E-Civis), accessibile tramite identità digitale, i genitori potranno presentare la richiesta di iscrizione in modo rapido e intuitivo entro l’11 agosto 2024. Questa innovazione mira a ridurre il carico burocratico e ad aumentare l’efficienza nell’amministrazione del servizio.

Un’app per tutte le necessità

Una delle novità più rilevanti è l’introduzione di un’applicazione dedicata alla ristorazione scolastica. Questa permetterà alle famiglie di prenotare e registrare i pasti consumati dai loro figli direttamente dal loro smartphone. Inoltre, sarà possibile segnalare le assenze degli studenti e gestire eventuali diete speciali, come quelle per indisposizioni temporanee, rendendo il servizio più flessibile e adattabile alle esigenze quotidiane delle famiglie.

Un servizio su misura per tutti

Dal prossimo anno, le famiglie potranno richiedere diete speciali direttamente durante la presentazione della domanda di iscrizione. Questo nuovo procedimento semplificato sarà gestito tramite un’apposita sezione nel modulo online, garantendo un’assistenza più rapida e personalizzata per motivi di salute, religiosi, etici o culturali.

Nuove modalità di pagamento

Un’altra innovazione importante riguarda il metodo di pagamento del servizio. A partire dall’anno scolastico 2024-2025, tutti i pagamenti per i pasti consumati saranno posticipati, con le famiglie che riceveranno un bollettino mensile dettagliato delle spese sostenute. Questa nuova procedura mira a garantire una maggiore trasparenza e a facilitare la gestione del bilancio familiare, con la possibilità di monitorare lo stato dei pagamenti tramite il portale PagoPA.

Vantaggi per le famiglie: sconti e abbonamenti annuale

Infine, il Comune offre la possibilità di aderire al servizio di ristorazione scolastica tramite un abbonamento annuale, che permette alle famiglie di beneficiare di uno sconto sul costo complessivo. Questa opzione non solo facilita la pianificazione finanziaria delle famiglie, ma promuove anche un maggiore coinvolgimento e partecipazione nel programma di alimentazione scolastica.

