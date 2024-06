La Giunta Regionale del Friuli-Venezia Giulia, rappresentata dall’Assessore per la Difesa dell’Ambiente Fabio Scoccimarro, ha ribadito la propria posizione riguardo alle opere di mitigazione del rischio idraulico lungo il fiume Tagliamento. L’Assessore ha dichiarato fermamente che non verrà ritirata la delibera adottata per risolvere il problema delle piene del fiume.

La posizione dell’assessore Scoccimarro

Durante il suo intervento in aula, l’Assessore Scoccimarro ha sottolineato come le opere ipotizzate rappresentino la soluzione più sostenibile e sicura per la gestione del rischio idraulico del Tagliamento. Ha criticato le polemiche strumentali che, a suo avviso, mirano più a ottenere consensi elettorali che a risolvere problemi concreti.

Cronistoria e piani di gestione

L’Assessore ha ricordato che l’aggiornamento del Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) e la pianificazione degli interventi sul Tagliamento sono frutto di un lavoro iniziato nel 2018. Prima di allora, tre diversi piani generavano incertezza, superata grazie alla volontà politica e all’urgenza dettata dai cambiamenti climatici.

Approccio tecnico-scientifico e dettagli delle opere

Scoccimarro ha evidenziato come l’approccio adottato sia stato basato su modelli matematici e valutazioni tecnico-scientifiche. Questo metodo ha permesso di pianificare interventi a livello di bacino idrografico, garantendo una visione complessiva del problema.

Le opere previste non sono dighe, ma traverse, specifiche per azionamento eventuale e non permanenti. Il progetto di gestione del rischio alluvioni ha passato la verifica di assoggettabilità a Vas, concludendosi senza la necessità di ulteriori valutazioni.

Dibattito pubblico e coinvolgimento dei sindaci

L’Assessore ha respinto la richiesta di un nuovo dibattito pubblico, evidenziando i numerosi incontri già svolti con i sindaci e altri stakeholder. Ha ribadito che, una volta individuati i progettisti tramite gara, ci saranno ulteriori confronti.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook