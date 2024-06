Federica Suban eletta presidente della Confcommercio Fipe FVG

Nel panorama delle nomine recenti, Federica Suban emerge come figura chiave nella guida della Confcommercio Fipe FVG. Già presidente di Fipe Trieste, Suban sostituisce Bruno Vesnaver e assume il compito di promuovere cambiamenti significativi nel settore dei pubblici esercizi. Accanto a lei, il vicepresidente Fabio Cadamuro di Fipe Pordenone e un comitato regionale rinnovato, con membri di spicco come Roberto Gajer e Antonio Vergareo di Fipe Gorizia, delineano un quadro di leadership diversificato e mirato alle esigenze locali.

Focus sulla formazione: risposta alla carenza di manodopera

Uno dei principali pilastri del mandato di Federica Suban è l’impostazione di un ampio lavoro sulla formazione. Questa iniziativa mira a contrastare la crescente carenza di lavoratori specializzati nel comparto, essenziali per sostenere la vitalità economica della regione. Collaborazioni con istituti di formazione e il governo regionale indicano un impegno concreto nel plasmare futuri percorsi formativi che rispondano alle esigenze del mercato.

Normative chiare per nuove forme di somministrazione

In un contesto che vede l’emergere di nuove modalità di somministrazione come home restaurant e home chef, Federica Suban sottolinea l’importanza di normative precise. Queste sono fondamentali per regolare il settore e prevenire pratiche di concorrenza sleale. La collaborazione attiva con le autorità regionali è cruciale per definire linee guida che favoriscano lo sviluppo sostenibile e equo del settore.

Sicurezza pubblica e prevenzione della criminalità

La sicurezza resta una priorità per il comitato guidato da Suban. Importanti interventi sono stati effettuati a Trieste, soprattutto nelle zone più critiche della movida notturna. Tuttavia, l’attenzione rimane alta per prevenire episodi di criminalità che potrebbero compromettere la sicurezza pubblica e il benessere delle comunità locali.

Zero tolleranza alla violenza di genere sul lavoro

Oltre alla sicurezza generale, il comitato diretto da Federica Suban pone un’enfasi particolare sulla tutela delle lavoratrici. La lotta contro la violenza di genere sul luogo di lavoro rappresenta un impegno centrale. Attraverso politiche attive e programmi educativi, la Confcommercio Fipe FVG si propone di creare un ambiente di lavoro sicuro e inclusivo per tutte le donne impiegate nel settore dei pubblici esercizi.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook