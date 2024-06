TRIESTE – Ieri pomeriggio, nella storica Sala del Consiglio Comunale di Trieste, si è svolta la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al Comando Regionale del Friuli Venezia Giulia della Guardia di Finanza. L’evento ha sottolineato l’importanza e il contributo della Guardia di Finanza alla comunità triestina, celebrando anche il 250esimo anniversario dalla fondazione del Corpo.

La cerimonia ufficiale

La cerimonia è stata preceduta da un momento solenne nel Salotto Azzurro del Municipio, dove sono state apposte le firme sul Libro d’Oro del Comune di Trieste. Durante la mattinata, inoltre, si è tenuta una cerimonia sul Colle di San Giusto per commemorare i 250 anni dalla fondazione della Guardia di Finanza.

Alla cerimonia in Sala del Consiglio Comunale hanno partecipato figure di spicco delle istituzioni locali e nazionali. Tra questi, il sindaco Roberto Dipiazza, il prefetto di Trieste Pietro Signoriello, il questore Pietro Ostuni e l’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti. Presenti anche i comandanti delle Forze Armate Provinciali e Regionali e circa 20 militari della Guardia di Finanza di diversi gradi, guidati dal comandante regionale, generale di Divisione Giovanni Avitabile.

Discorsi di commemorazione

Il presidente del Consiglio Comunale, Francesco Panteca, ha aperto la seduta straordinaria con un minuto di silenzio in memoria dei finanzieri trucidati a Trieste nel 1945. “In occasione del 250esimo anniversario del Corpo della Guardia di Finanza, esprimo profonda gratitudine al sindaco e a tutti i consiglieri comunali perché hanno voluto sostenere all’unanimità la delibera di conferimento della cittadinanza onoraria alla Guardia di Finanza”, ha dichiarato Panteca, sottolineando il forte legame tra la città di Trieste e la Guardia di Finanza.

Il discorso del sindaco Dipiazza

Il sindaco Roberto Dipiazza ha tenuto un discorso appassionato, ricordando l’importanza storica e contemporanea della Guardia di Finanza: “Quest’anno ricorrono i 250 anni dalla fondazione del Corpo della Guardia di Finanza, un’istituzione che negli anni ha sempre cercato di rinnovarsi ed evolversi, senza mai dimenticare i propri valori e origini. Questo conferimento è la testimonianza dell’apprezzamento delle Istituzioni e di tutta la comunità cittadina nei vostri confronti. Voi siete la spina dorsale del Paese e se funzionate bene voi, funziona il Paese”. Dipiazza ha anche ricordato il sacrificio dei finanzieri triestini nel maggio 1945, sottolineando l’eroismo e la dedizione del Corpo.

Motivazione del conferimento

La cittadinanza onoraria è stata conferita con la seguente motivazione: “In segno di gratitudine e apprezzamento delle Istituzioni e di tutta la comunità cittadina per il ruolo fondamentale svolto dalla Guardia di Finanza a Trieste fin dal primo ritorno della città all’Italia nel 1918 e per gli atti eroici compiuti da tanti finanzieri nel corso del secondo conflitto mondiale, anche a costo della vita, che valsero la medaglia d’oro al Valor Militare e la medaglia d’oro al Merito Civile alla Bandiera del Corpo simboli di un sacrificio supremo e di un impegno incrollabile”.

Le parole del comandante Avitabile

Il generale di Divisione Giovanni Avitabile ha espresso la sua emozione e gratitudine: “Vi esprimo la mia grande emozione di orgoglio nell’essere in questa prestigiosa Sala a rappresentare la Guardia di Finanza, che nel suo 250esimo anniversario riceve la cittadinanza onoraria del Comune di Trieste. Questo riconoscimento dà lustro al corpo e dimostra quanto sia apprezzato il servizio reso da migliaia di finanzieri che hanno operato in questa terra trovando talvolta anche la morte”.

Storia e omaggi alla Guardia di Finanza

Durante la cerimonia, il sindaco Dipiazza ha consegnato l’attestato di cittadinanza e il Sigillo di Trieste al comandante Avitabile. In segno di ringraziamento, Avitabile ha donato al sindaco le monete speciali della Guardia di Finanza, coniate per il 250esimo anniversario, e una spilla per ciascun esponente dell’aula.

La Guardia di Finanza è presente a Trieste dal 27 novembre 1918, quando i primi finanzieri assunsero il compito di vigilare sul porto e sull’ordine pubblico. Durante la Seconda Guerra Mondiale, oltre 200 finanzieri di stanza a Trieste furono disarmati e imprigionati dalle forze di Tito. Questo sacrificio è stato riconosciuto con le medaglie d’oro al Valor Militare e al Merito Civile.

