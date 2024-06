Sanità, Conferenza delle Regioni per ridurre le liste d’attesa

La riunione di ieri 26 giugno della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni a Villa Manin di Codroipo ha messo in luce questioni cruciali per il sistema sanitario italiano. Tra gli argomenti trattati, la riduzione delle liste d’attesa in sanità e l’applicazione dell’Intelligenza Artificiale (IA) nelle strutture sanitarie hanno dominato il dibattito. L’incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti regionali e nazionali, con interventi di rilievo da parte dell’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi.

Le liste d’attesa, un problema da affrontare

Il tema delle liste d’attesa è uno dei nodi cruciali del sistema sanitario italiano. Durante la riunione, l’assessore regionale alla Salute e politiche sociali Riccardo Riccardi ha sottolineato come le Regioni stiano interagendo con il Governo per modificare alcuni aspetti del recente decreto che mira alla loro riduzione.

“La responsabilità di vigilanza e sanzione”, ha dichiarato Riccardi, “dovrebbe rimanere nelle mani delle Regioni e non essere trasferita al Ministero della Salute”. Questa posizione riflette la volontà delle Regioni di mantenere una gestione autonoma e più vicina ai cittadini.

Il riparto dei fondi nazionali per la salute

Un altro tema discusso durante l’incontro è stato il riparto dei fondi nazionali per la salute per il 2024. La Regione Friuli-Venezia Giulia, grazie alla sua autonomia, è esclusa da questo riparto, ma la discussione ha messo in evidenza l’importanza di una distribuzione equa e funzionale delle risorse per garantire un sistema sanitario efficiente e accessibile a tutti.

Il congresso “Laboratorio Sanità 2030”

La riunione della Commissione Salute è stata il preludio a un importante congresso di due giorni intitolato “Laboratorio Sanità 2030: l’Intelligenza Artificiale in Sanità tra Etica e Applicazioni“, in programma oggi, 27 giugno, e domani. Questo evento, organizzato dal “Laboratorio Sanità 2030 Fvg”, Regione Fvg e Agenas, promette di essere una piattaforma di confronto e innovazione.

Il congresso vedrà la partecipazione di esperti e player internazionali nel campo dell’Intelligenza Artificiale e del suo utilizzo in ambito sanitario. “Sarà un’occasione importante di dibattiti e confronti”, ha dichiarato Riccardi, “sulle applicazioni e ricadute delle nuove tecnologie in ambito sanitario”. L’obiettivo è esplorare come l’IA possa migliorare la diagnostica, la gestione delle risorse e l’assistenza ai pazienti, portando a un sistema sanitario più efficiente e reattivo.

