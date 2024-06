GORIZIA – Nel pomeriggio di ieri 27 giugno, presso gli spazi di Palazzo Attems Petzenstein a Gorizia, è stato presentato il progetto “Tre Sguardi Go!2025”, un’iniziativa voluta dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, dal Centro di ricerca e archiviazione della fotografia (Craf) e dall’Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia. Questo progetto è uno dei numerosi eventi che anticipano Gorizia e Nova Gorica come Capitale Europea della Cultura 2025 (Go!2025).

Tre fotografi di fama mondiale per un ritratto inedito delle città

Il cuore del progetto “Tre Sguardi Go!2025” è una campagna fotografica che coinvolge tre fotografi di fama mondiale: Steve McCurry, Alex Majoli e Meta Krese. Questi artisti sono stati incaricati di documentare le città contermini di Gorizia e Nova Gorica, offrendo attraverso i loro scatti una visione unica e personale delle due comunità.

Le fotografie scattate durante questa campagna verranno raccolte in tre cataloghi e presentate in una mostra che promette di offrire un ritratto inedito delle due città e dei loro abitanti. La mostra sarà un’occasione per riflettere sulla storia, la cultura e le trasformazioni che hanno caratterizzato queste realtà, storicamente divise da un confine oggi scomparso.

Cultura di frontiera e identità regionale

Il vicegovernatore con delega alla Cultura del Friuli-Venezia Giulia, Mario Anzil, ha sottolineato l’importanza del confine nella costruzione dell’identità regionale: “La nostra è una regione caratterizzata da sempre dal confine, dai confini. Nell’elaborare una visione culturale per il futuro del Friuli-Venezia Giulia, riteniamo imprescindibile pensare a una cultura di frontiera, che fa del confine la propria essenza, e non solo in senso geografico”.

Costruire ponti di amicizia e pace

Anzil ha inoltre evidenziato come il progetto rappresenti un’opportunità per costruire ponti di amicizia e pace, promuovendo il dialogo e la comprensione reciproca: “Gorizia e Nova Gorica sono state divise per lungo tempo da una ‘cortina di ferro’. Ora, con il confine venuto meno, possiamo essere protagonisti del cambiamento, cogliendo l’opportunità di crescita e arricchimento”.

L’arte della fotografia come testimonianza

Il progetto “Tre Sguardi” non è solo un omaggio alla cultura e alla storia delle due città, ma anche un invito a guardare oltre i confini fisici e simbolici, utilizzando l’arte della fotografia per cogliere la realtà in maniera soggettiva. Le opere dei tre fotografi ci permetteranno di vedere e sentire ciò che loro stessi hanno percepito, offrendo uno sguardo nuovo e profondo su Gorizia e Nova Gorica.

