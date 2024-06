UDINE – A partire dal 1° Luglio, un cambiamento significativo riguarderà le forniture di energia elettrica per i clienti privati non vulnerabili. Le attuali forniture a Maggior Tutela saranno trasferite automaticamente a Hera Comm per il nuovo servizio a Tutele Graduali. Questo passaggio avverrà senza alcun intervento da parte dei clienti, garantendo la continuità della fornitura elettrica e includendo anche la gestione delle domiciliazioni bancarie.

Punti di informazione a Udine, Codroipo e San Giorgio di Nogaro

Per fornire supporto e informazioni dettagliate sul passaggio, il Gruppo Hera ha attivato sportelli nelle sedi di Udine, Codroipo e San Giorgio di Nogaro. I cittadini possono recarsi direttamente in queste sedi per ricevere assistenza personalizzata. Inoltre, è disponibile un’apposita sezione sul sito di Hera Comm dedicata alla fine del regime di tutela elettrica.

Numero verde attivo per assistenza immediata

Per un accesso rapido alle informazioni necessarie, Hera ha messo a disposizione un numero verde dedicato (800.554.000). Questo servizio è pensato per rispondere a ogni domanda e chiarimento riguardo al passaggio alla Tutele Graduali e alle nuove condizioni contrattuali.

Clienti vulnerabili: tutela garantita

I clienti considerati vulnerabili, tra cui anziani sopra i 75 anni, persone in difficoltà economica o residenti in zone disagiate, continueranno a essere assistiti nella Maggior Tutela con il loro attuale gestore. Questo assicura che le categorie più sensibili rimangano sotto una tutela e assistenza specifica adeguata alle loro esigenze.

Condizioni del servizio a tutele graduali

Il nuovo servizio a Tutele Graduali sarà erogato secondo le condizioni standard definite da Arera. Questo include un prezzo variabile inferiore rispetto alla tariffa di tutela attuale, basato sulla media dei prezzi di mercato all’ingrosso (Prezzo Unico Nazionale – PUN). Inoltre, grazie alla competizione tra i fornitori, la componente fissa per coprire i costi di commercializzazione sarà ridotta, portando a un risparmio complessivo per il cliente.

Fatturazione e altri dettagli

La modalità di fatturazione rimarrà bimestrale, garantendo una chiarezza e una regolarità nella gestione delle spese energetiche per i consumatori. Questo sistema uniforme si applicherà su tutto il territorio nazionale, stabilendo un quadro di riferimento omogeneo per tutti i clienti beneficiari del nuovo regime di Tutele Graduali.

Questo cambiamento rappresenta un importante passo verso la liberalizzazione del mercato energetico, offrendo ai consumatori una maggiore scelta e trasparenza nelle loro opzioni di fornitura elettrica. Per ulteriori aggiornamenti e assistenza, i cittadini sono invitati a consultare i punti informativi locali del Gruppo Hera o a contattare il numero verde dedicato.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook