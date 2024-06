Enrico Galiano, noto scrittore e docente pordenonese, ha vissuto una serata da incorniciare al Maxxi di Roma durante la cerimonia dei Nastri d’Argento 2024. La sua opera “Il punto di rugiada” è stata celebrata con il prestigioso riconoscimento come Miglior Soggetto, confermando il talento e la sensibilità del suo lavoro cinematografico.

L’origine di un successo impegnativo

“Il punto di rugiada”, film nato da un’intensa collaborazione tra Enrico Galiano, il regista Marco Risi, e gli sceneggiatori Riccardo De Torrebruna e Francesco Frangipane, ha affascinato il pubblico e la critica sin dalle prime fasi della sua creazione. Galiano stesso ha condiviso sui social l’emozione di vedere il suo soggetto trasformarsi in un’opera cinematografica di successo.

Una storia di resilienza e riflessione umana

Il film narra la storia di Carlo, un giovane costretto a trascorrere un anno in una casa di riposo a seguito di un incidente. Questo periodo diventa per lui un’occasione di scoperta personale, dove affronta il dolore e trova la vera gioia in compagnia degli anziani residenti. Enrico Galiano ha saputo trasmettere con profonda empatia le sfumature di questa esperienza unica, rendendo il soggetto di “Il punto di rugiada” non solo un racconto, ma una riflessione sulla vita e sul rapporto generazionale.

Il riconoscimento dei Nastri d’Argento 2024

Enrico Galiano si è mostrato radioso nella foto con il Nastro d’Argento tra le mani, testimoniando la sua soddisfazione e gratitudine per il premio ottenuto. Nelle sue parole di ringraziamento al Sindacato giornalisti cinematografici, ha espresso un profondo apprezzamento per tutto il team che ha contribuito al successo del film. Ha dedicato il riconoscimento non solo agli artisti coinvolti nel progetto, ma soprattutto alle generazioni più anziane, fonte di ispirazione e memoria vitale per la società.

Un appello alla memoria e alla riconoscenza

Durante il suo intervento sul palco, Enrico Galiano ha sottolineato l’importanza di non dimenticare gli anziani, poiché il loro patrimonio di esperienze e saggezza rappresenta un tesoro inestimabile per tutti. Le sue parole hanno toccato profondamente il pubblico, richiamando l’attenzione sulla necessità di valorizzare e rispettare le generazioni precedenti, fondamentali per comprendere il presente e costruire il futuro

