Dal 1 luglio, PrimaCassa-Credito Cooperativo Fvg ha inaugurato un nuovo capitolo nella sua leadership. Sergio Copetti è stato designato come il nuovo direttore generale, subentrando a Marco Pontello. Quest’ultimo ha guidato la banca con successo dal 2018, periodo durante il quale ha orchestrato l’integrazione di tre Bcc, culminata in un gruppo solido che serve l’intera provincia di Udine e oltre.

Continuità e successione

Il passaggio di testimone era stato pianificato da tempo dal Consiglio di Amministrazione, evidenziando l’importanza della continuità generazionale per la stabilità aziendale. Giuseppe Graffi Brunoro, presidente di PrimaCassa, ha espresso gratitudine verso Pontello per la sua leadership visionaria e la capacità di formare un team coeso e motivato.

Il profilo del nuovo direttore generale

Copetti, con i suoi 50 anni di esperienza nel settore, ha maturato una carriera che include un periodo come Ufficiale di Complemento presso la Guardia di Finanza, seguito dal suo ruolo di vice direttore generale presso la Banca di Cividale e successivamente in PrimaCassa. Il suo profilo professionale è stato caratterizzato da un forte impegno e una profonda comprensione delle dinamiche cooperative.

Il testimonio di Marco Pontello

Dopo 35 anni di dedizione al Credito Cooperativo, di cui gli ultimi 12 come direttore generale di PrimaCassa, Pontello ha ceduto il testimone a Copetti con fiducia e stima. Ha sottolineato le qualità umane di Copetti, come la capacità di ascolto, l’empatia e la propensione al confronto, che lo rendono un eccellente successore per continuare il percorso di crescita della banca.

Visione e impegno per il futuro

Copetti ha accettato il ruolo con umiltà e determinazione, riconoscendo il peso della responsabilità che porta con sé. Ha sottolineato l’importanza dell’unità e dell’identità collettiva delle oltre 200 persone che compongono PrimaCassa, nonché dei 15.000 soci che rappresentano la base fondamentale della cooperativa. Il suo impegno è rivolto a mantenere saldi i valori e a rispondere ai bisogni delle famiglie e delle imprese locali, con un’attenzione particolare alla qualità e alla solidità dei risultati finanziari.

Nomina del vice direttore generale

A conferma della volontà di promuovere soluzioni interne, il Consiglio di Amministrazione ha nominato Alessandro Rosso come nuovo vice direttore generale. Rosso, con una consolidata esperienza nel Credito Cooperativo e già attivo in PrimaCassa dal 2018, porterà ulteriore stabilità e competenza al nuovo team dirigenziale.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook