Udine contro la povertà alimentare: un impegno comunitario

Il Comune di Udine ha recentemente rafforzato il suo impegno nella lotta contro la povertà alimentare attraverso una nuova e significativa collaborazione con il Banco Alimentare. Questa decisione, approvata all’unanimità durante l’ultima riunione della Giunta Comunale, segna un passo importante nella solidarietà verso le fasce più vulnerabili della comunità udinese.

Il ruolo cruciale del banco alimentare

Il Banco Alimentare, noto per essere un’organizzazione di volontariato unica nel panorama nazionale, rappresenta l’anello iniziale della catena di distribuzione del cibo destinato alle persone in stato di indigenza. Nel 2023, grazie al contributo di 135 volontari e alla collaborazione con oltre 40 strutture caritative nella città di Udine, sono stati assistiti oltre 5400 individui bisognosi. La quantità di cibo raccolto e distribuito, pari a 424.039 chilogrammi, evidenzia l’impatto tangibile di questa iniziativa.

Crescita della povertà alimentare

I dati raccolti negli ultimi anni testimoniano un incremento costante nella domanda di assistenza alimentare. Nel confronto tra il 2022 e il 2023, si nota un aumento sia nella quantità di cibo raccolto (da 412.000 a 424.039 chilogrammi) che nel valore economico delle donazioni (da un milione e 200 mila euro a oltre un milione e 300 mila euro). Questi numeri non solo evidenziano la persistenza del fenomeno della povertà alimentare ma anche l’importanza di interventi mirati come quelli del Banco Alimentare.

Una convenzione triennale per il sostegno continuativo

In risposta a queste sfide crescenti, il Comune di Udine ha deciso di formalizzare il suo supporto al Banco Alimentare con una convenzione triennale. Questo accordo prevede un contributo annuale di circa 8.000 euro, mirato a garantire un sostegno continuativo alle attività di raccolta e distribuzione del cibo tra le persone bisognose.

Il commento degli assessori comunali

L’Assessore alla Salute Stefano Gasparin ha sottolineato l’importanza di quest’iniziativa come esempio tangibile dell’impegno dell’Amministrazione verso i cittadini più vulnerabili dal punto di vista economico e sociale. Gasparin ha enfatizzato come il tema alimentare sia uno dei più delicati e necessiti di interventi concreti come quello del Banco Alimentare.

Anche l’Assessore alle Politiche abitative per l’edilizia sociale e la Protezione Civile, Andrea Zini, ha ribadito l’importanza di sostenere organizzazioni come il Banco Alimentare, che da oltre 25 anni operano sul territorio udinese. Zini ha evidenziato il ruolo fondamentale della rete di cooperazione tra enti e associazioni, che contribuisce in modo significativo alla solidarietà e al supporto comunitario.

Un impegno comunitario verso la solidarietà

Con la stipula di questa convenzione triennale, la Giunta Comunale di Udine non solo consolida il suo impegno a favore delle fasce più deboli della popolazione, ma rafforza anche la rete di solidarietà e cooperazione all’interno della città. Questo passo dimostra come iniziative locali mirate possano fare la differenza nella lotta contro la povertà alimentare, promuovendo valori di inclusione e supporto reciproco che sono fondamentali per la coesione sociale.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook