Il Comune di Udine ha lanciato un’iniziativa innovativa per favorire l’adozione dei cani molossoidi attualmente ospitati nei canili comunali. Questa misura rappresenta un passo significativo verso il benessere animale e la sensibilizzazione sulla responsabilità dell’adozione.

Un contributo annuale di oltre mille euro

L’amministrazione comunale ha deciso di offrire un contributo economico di 3 euro giornalieri per ogni cane molossoide adottato, per un totale di oltre mille euro all’anno. Questo sostegno sarà erogato per un periodo di cinque anni, con cadenza trimestrale, garantendo così un aiuto costante alle nuove famiglie adottive.

I canili coinvolti nell’iniziativa

I sette cani molossoidi che attualmente cercano una nuova casa sono ospitati nei due canili di proprietà del comune, situati a Porpetto e Rive D’Arcano. Questi cani, tutti giovani e in buona salute, sono in attesa di una famiglia che li accolga con amore e dedizione.

L’importanza del legame uomo-animale

L’Assessora al Benessere Animale, Rosi Toffano, ha sottolineato i benefici del rapporto uomo-animale: “È ampiamente riconosciuto come il binomio uomo-animale sia uno dei rapporti con maggiori benefici per le persone, tanto dal punto di vista umano e affettivo, quanto per aspetti di tipo sociale e in generale per un miglioramento tangibile della qualità della vita quotidiana”.

Preparazione e formazione per un’adozione consapevole

Per garantire un’adozione serena e consapevole, il Comune ha previsto una serie di lezioni con un veterinario comportamentista. Questi incontri sono pensati per preparare sia i cani che i nuovi proprietari, assicurando un adattamento graduale e senza stress al nuovo ambiente domestico. L’adozione sarà formalizzata solo dopo il completamento di queste sessioni formative.

Il carattere speciale dei cani molossoidi

“I cani molossoidi hanno un carattere molto forte e richiedono un’educazione decisa”, ha spiegato l’Assessora Toffano. Questi cani, noti per il loro attaccamento al padrone, meritano una casa accogliente e persone che comprendano le loro esigenze specifiche. La formazione offerta ai nuovi proprietari mira proprio a instaurare un rapporto equilibrato e armonioso fin da subito.

Sensibilizzare sulla responsabilità dell’adozione

L’iniziativa del Comune di Udine si unisce al contributo già previsto per l’adozione dei cani anziani, dimostrando un impegno concreto verso il benessere animale. Con il giusto supporto finanziario ed educativo, il progetto punta a migliorare le vite di questi cani offrendo loro una nuova speranza in un ambiente domestico amorevole.

Contatti per ulteriori informazioni

Per chi fosse interessato ad adottare un cane molossoide e beneficiare del contributo, il Comune di Udine mette a disposizione i seguenti contatti:

Ufficio Benessere Animale : 0432 127 2931

: 0432 127 2931 Amici della Terra: 347 837 7112

L’adozione di un cane molossoide non solo rappresenta un atto di grande generosità, ma contribuisce anche a migliorare la propria qualità di vita, instaurando un legame speciale con un amico fedele. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità di fare la differenza nella vita di un cane e nella vostra.

