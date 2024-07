Il Centro Commerciale Atrio di Villach, situato a pochi chilometri da Tarvisio, è pronto a regalare un’estate ricca di eventi e promozioni. Questo luogo, il più grande shopping center della Carinzia, offre non solo shopping e gastronomia, ma anche momenti di divertimento per tutte le età. Scopriamo insieme le iniziative in programma per il mese di luglio.

Ruota della Fortuna, ogni martedì è un giorno fortunato

Il mese di luglio all’Atrio è all’insegna del gioco e della fortuna. Ogni martedì, i visitatori possono partecipare al gioco della Ruota della Fortuna. Acquistando buoni a partire da 100 euro presso lo sportello del servizio clienti, si ha la possibilità di girare la ruota e vincere fantastici premi, tra cui il raddoppio del valore dei buoni acquistati.

Giornate delle occasionissime: 11 e 12 luglio con sconti e promozioni

Le Giornate delle Occasionissime, previste per l’11 e il 12 luglio, sono un’occasione imperdibile per gli amanti dello shopping. Di fronte all’ingresso vicino al ristorante Augustin, i negozi aderenti offriranno sconti e promozioni eccezionali. Non mancare il 12 e 13 luglio davanti agli ascensori blu, dove altre sorprese attendono i visitatori.

Planet Lollipop, per i più piccoli

Ogni secondo martedì e giovedì del mese, esclusi i giorni festivi e le vacanze scolastiche, le famiglie con bambini sotto i 3 anni possono trascorrere momenti di gioco e socializzazione al Planet Lollipop. Questo spazio dedicato ai più piccoli è il luogo ideale per fare nuove amicizie in un’atmosfera accogliente e sicura.

Scambio e divertimento con il Mercatino dei Giocattoli Usati

Il 19 e il 20 luglio, i bambini avranno la possibilità di partecipare al tradizionale Mercatino dei Giocattoli Usati. Qui potranno scambiare giochi e fare nuove amicizie, vivendo un’esperienza unica di condivisione e divertimento.

Il Centro Commerciale Atrio di Villach si conferma come una meta ideale per l’estate, con iniziative che spaziano dal gioco allo shopping, passando per momenti di socializzazione per i più piccoli. Con i suoi oltre 2000 posti auto gratuiti, l’accessibilità per tutti e la varietà di negozi e ristoranti, Atrio offre un’esperienza completa e indimenticabile.

