Vinum Terre: il vino affinato in terra

La Cantina Produttori di Ramuscello e San Vito ha recentemente presentato al mondo del vino un’innovativa tecnica di affinamento: Vinum Terre. Questo progetto pionieristico ha visto la degustazione anticipata del Refosco dal Peduncolo Rosso 2022 Doc Friuli, il primo vino italiano ad essere stato interrato nel vigneto di origine delle uve per un intero anno. Questa fase di affinamento sotto terra, iniziata durante la Giornata internazionale della Madre Terra, ha visto il vino evolversi in condizioni naturali, immerso nell’acqua di falda a una temperatura costante di 12°C. Il risultato? Un vino che ha acquisito note vellutate e una complessità che ha conquistato i 12 esperti degustatori convocati per l’evento.

Sostenibilità e innovazione

Il presidente della Cantina, Gianluca Trevisan, sottolinea che Vinum Terre rappresenta un passo significativo verso la sostenibilità e l’innovazione nel settore vinicolo. Questa pratica enologica, che combina tradizione e modernità, si distingue per il suo impatto ambientale ridotto, grazie all’assenza di consumo energetico nel processo di affinamento. Trevisan evidenzia come questo progetto non solo interpreti il presente della Cantina, ma anche il futuro del vino, dimostrando l’impegno della cooperativa verso azioni che beneficiano non solo l’azienda, ma anche la comunità più ampia.

Collaborazione con il liceo artistico Galvani di Cordenons

Un altro aspetto distintivo di Vinum Terre è la collaborazione con il Liceo Artistico Galvani di Cordenons per la realizzazione dell’etichetta delle bottiglie. Il direttore della Cantina, Rodolfo Rizzi, esprime la sua soddisfazione per la qualità del lavoro svolto dai ragazzi della classe 3^ E, che hanno proposto diverse etichette per il vino. La scelta di utilizzare tutte le proposte degli studenti, ciascuna abbinata a un numero limitato di bottiglie, testimonia l’entusiasmo e la competenza degli studenti nel contribuire a valorizzare il prodotto. Ogni etichetta sarà accompagnata da un microchip per creare un’identità digitale unica attraverso la tecnologia NFT, offrendo agli acquirenti la possibilità di effettuare scambi virtuali e valorizzando ulteriormente il carattere esclusivo del vino.

Un packaging innovativo e solidale

Non solo il contenuto, ma anche il packaging delle bottiglie di Vinum Terre sarà unico nel suo genere. Parte della terra che ha custodito il vino per un anno sarà mantenuta sulla bottiglia con una speciale colla, aggiungendo un elemento tangibile alla storia di ogni singola bottiglia. Inoltre, le bottiglie saranno presentate in confezioni di legno originali, creando un’esperienza sensoriale completa per chiunque abbia il privilegio di possedere questo prodotto limitato e caratteristico del territorio. Il ricavato delle vendite sarà destinato alla Comunità di Sant’Egidio, a Roma, sostenendo il loro importante impegno nei corridoi umanitari.

Un futuro promettente per Vinum Terre

In conclusione, Vinum Terre non è solo un vino affinato in modo innovativo, ma anche un simbolo di impegno verso la sostenibilità, l’innovazione e il sostegno sociale. La Cantina Produttori di Ramuscello e San Vito ha posto un nuovo standard nel settore vinicolo, dimostrando che la tradizione può coesistere con l’avanguardia tecnologica per creare prodotti unici e di alta qualità. Con la collaborazione dei giovani talenti e l’adozione di pratiche sostenibili, il futuro di Vinum Terre sembra brillante e promettente, continuando a ispirare il settore verso nuove frontiere.

