Rivignano Teor, l’area BMX diventa un polo internazionale

Grazie ai fondi della Concertazione, è stato avviato un ambizioso progetto del valore di 2.140.000 euro per trasformare l’area BMX di Rivignano Teor in un centro sportivo di livello internazionale. La nuova palazzina degli spogliatoi, inaugurata recentemente, rappresenta il primo passo di un piano che prevede il raddoppio della pista, la creazione di un paddock e la sistemazione generale dell’area. Questo progetto, sostenuto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, promette di rendere l’area una delle migliori in Italia e in Europa.

Un nuovo inizio per il BMX

L’inaugurazione della nuova sede dell’associazione ‘48erre BMX Team‘, guidata da Michele Zamparo, segna l’inizio di una nuova era per la disciplina del BMX nella Bassa Friulana. “Quello di oggi non è solo un punto di arrivo, ma un importante punto di partenza per tutta la comunità”, ha dichiarato il vicegovernatore e assessore allo Sport, Mario Anzil, durante la cerimonia.

Eventi di rilievo nazionale

In concomitanza con l’inaugurazione, Rivignano Teor ospita i campionati italiani di BMX, che attirano atleti e appassionati da tutta Italia e oltre. La presenza di importanti figure istituzionali, tra cui il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin e l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, sottolinea l’importanza dell’evento e del progetto per il territorio.

Un investimento strategico e benefici per comunità e territorio

La Regione Friuli-Venezia Giulia si distingue per l’importante investimento nel settore sportivo, come ha ricordato Anzil: “Siamo la Regione italiana che più investe nel settore dello sport rispetto al numero di abitanti e in termini assoluti”. Questo investimento non solo promuove lo sport ma contribuisce anche allo sviluppo economico e turistico del territorio.

L’assessore Roberti ha evidenziato come i fondi della Concertazione abbiano permesso di recuperare un’area dismessa, trasformandola in un centro sportivo all’avanguardia. Questo progetto offre ai giovani e ai giovanissimi la possibilità di praticare sport in un ambiente moderno e sicuro, contribuendo al benessere della comunità e allo sviluppo economico locale.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook