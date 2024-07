Udine: “Di Punto in Bianco” attira quasi 4.000 in piazza

Di Punto in Bianco, la cena flash-mob più celebre del Friuli, continua a incantare gli udinesi e non solo. La settima edizione dell’evento, organizzata da Emporio Adv e ShowGroup in collaborazione con il Comune di Udine e la Regione Friuli Venezia Giulia, ha attirato quasi 4.000 partecipanti in Piazza Primo Maggio.

Una partecipazione straordinaria

Già dal primo pomeriggio, Piazza Primo Maggio ha iniziato a riempirsi di partecipanti pronti a allestire i propri tavoli. Nonostante il caldo estivo, gli udinesi, organizzati e pieni di entusiasmo, hanno risposto in massa al richiamo della serata. La location, svelata all’ultimo momento tramite messaggio o email, ha confermato la magia di un evento che riesce a coinvolgere migliaia di persone ogni anno.

Un successo annunciato

“Un momento di divertimento a cui gli udinesi sono particolarmente affezionati”, ha dichiarato il Vice Sindaco Alessandro Venanzi. “Il successo senza tempo di questa iniziativa è una testimonianza dell’amore della città per eventi di questo tipo. Udine è questo, è questa la città che vogliamo e che è giusto mettere in risalto”.

Una serata per tutti

L’evento “Di Punto in Bianco” ha visto la partecipazione di persone di tutte le età, comprese famiglie con bambini e amici a quattro zampe. “Siamo felicissimi di poter parlare di un altro successo per la cena ‘Di Punto in Bianco’. Dopo 7 anni di stop, gli udinesi non hanno perso l’abitudine all’eleganza e alla creatività,” ha affermato Enrico Accettola, presidente di Emporio ADV.

La magia dei tavoli

Tra i tavoli, si sono viste compagnie di amici, famiglie, coppie e gruppi interamente femminili. La creatività ha regnato sovrana: abiti in stile anni ’30, manichini illuminati, gazebi decorati con palloncini, luci da tavola, archi fioriti, occhiali a forma di cuore, boa pelosi, maschere, serenate col violino e molte altre trovate che hanno reso ogni tavolo unico.

Un evento inclusivo

Uno degli aspetti più apprezzati dell’evento è stata la sua inclusività. Persone con disabilità hanno partecipato con entusiasmo, dimostrando che Udine è una città che abbraccia tutti i suoi cittadini. Questo spirito comunitario ha reso la serata ancora più speciale, evidenziando il potere degli eventi sociali di unire le persone.

Il fascino della Notte Bianca

La due giorni dedicata alla Notte Bianca ha visto un susseguirsi di eventi, con il sold out al Castello di Udine come preludio alla grande cena in Piazza Primo Maggio. La serata si è conclusa con i partecipanti che hanno lasciato la piazza ordinata e pulita, pronti per un nuovo giorno di festeggiamenti.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook