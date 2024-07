Colbey Ross: la nuova star della Pallacanestro Trieste

La notizia ha scosso gli appassionati di pallacanestro triestini: Colbey Ross, MVP della scorsa stagione della Lega Basket Serie A, è ufficialmente biancorosso. Il giocatore nativo di Aurora, Colorado, si appresta a portare il suo talento e la sua esperienza al servizio del club, come riportato in una nota ufficiale pubblicata dal team.

Il percorso di Colbey Ross

Colbey Ross, classe 1998, ha iniziato a distinguersi sin dai tempi del liceo all’Eaglecrest High School a Centennial. Con medie impressionanti di 18,6 punti, 4,6 rimbalzi e 3,4 assist a partita, ha rapidamente attirato l’attenzione, guadagnandosi il titolo di Colorado Gatorade Player of the Year. Il suo talento è emerso ulteriormente nell’ultimo anno di high school, culminando con la vittoria del campionato statale e riconfermandosi come Gatorade Player of the Year e Mr. Colorado Basketball.

Una carriera universitaria e professionale fulgida

Alla Pepperdine University, Ross ha continuato a brillare, stabilendo record di assist e facendo parte dell’All-Freshman Team della West Coast Conference. Con una media di 20,5 punti e 7,2 assist a partita nel suo terzo anno, si è consacrato come uno dei migliori giocatori della NCAA Division I. Il suo impatto in Europa è iniziato con l’ERA Nymburk, dove ha vinto il campionato nazionale e giocato nella Basketball Champions League, preparandosi così al salto in Serie A italiana.

Successi e riconoscimenti in Serie A

Nella sua prima stagione in Italia con la Openjobmetis Varese, Ross ha stupito con prestazioni eccezionali, guadagnandosi i titoli di MVP e Giocatore Rivelazione della Lega Basket Serie A grazie a medie di 17,5 punti, 7,5 assist e 4,4 rimbalzi a partita. Il suo passaggio al Buducnost Voli Podgorica ha confermato la sua versatilità e capacità di adattamento, preparandolo ulteriormente per la sua recente esperienza con la Bertram Derthona.

Ross e il futuro di Pallacanestro Trieste

L’annuncio dell’acquisizione di Colbey Ross da parte di Pallacanestro Trieste rappresenta un passo significativo nella strategia di rinascita del club. Michael Arcieri, GM del team, ha sottolineato l’importanza di Ross non solo come giocatore ma anche come leader. “Avere Michele e Colbey ci regala due playmaker d’elite e vincenti,” ha dichiarato Arcieri, enfatizzando il valore aggiunto che Ross porta alla squadra e alla comunità triestina. La sua esperienza e la sua leadership saranno fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi sportivi e per l’incoraggiamento della crescita del basket locale.

Benvenuto a Colbey Ross e alla sua famiglia

Il Cotogna Sports Group, insieme a tutto lo staff tecnico e ai ferventi tifosi di Pallacanestro Trieste, ha accolto Ross a braccia aperte. “Il suo impatto sulla cultura della nostra squadra e dell’organizzazione sarà eccezionale,” ha aggiunto Arcieri. Questo caloroso benvenuto non è solo per Ross, ma anche per sua moglie Makena e per tutta la famiglia Ross, che si preparano a vivere una nuova avventura nella vibrante città di Trieste.

In conclusione, l’arrivo di Colbey Ross segna un nuovo capitolo emozionante nella storia della Pallacanestro Trieste, promettendo ai fan un futuro radioso in cui il talento, l’imprevedibilità e la leadership di Ross saranno i protagonisti indiscussi sul campo e al di là di esso.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook