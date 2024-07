La Cantina Produttori Ramuscello e San Vito ha raggiunto un nuovo apice di successo alla XXII edizione del Concorso Enologico Internazionale Città del Vino, tenutasi recentemente a Roma. Tra una selezione rigorosa di oltre 1.300 vini provenienti da tutto il mondo, due vini della cantina friulana hanno brillato con luce propria, conquistando la Medaglia d’Oro. Il Friulano Doc Friuli Venezia Giulia 2023 e il Refosco dal Peduncolo Rosso Doc Friuli Venezia Giulia 2023 sono stati insigniti di questo prestigioso riconoscimento, attestando l’eccellenza e la maestria dei vignaioli locali.

Eccellenza riconosciuta

Il terzo premio d’oro è stato riservato al Merlot Igt Venezia Giulia 2023, che ha ricevuto una Medaglia d’Oro speciale nel concorso dedicato al “Mondo Merlot”. Questi risultati non solo confermano la reputazione internazionale della Cantina di Ramuscello, ma anche il costante impegno verso l’innovazione e la qualità nei processi di vinificazione.

Orgoglio e gratitudine

La cerimonia di premiazione, svoltasi presso il Campidoglio romano, è stata un momento di grande gioia e soddisfazione per il presidente della Cantina, Gianluca Trevisan, e il Sindaco di Sesto al Reghena, Zaida Franceschetti, che hanno rappresentato con orgoglio la comunità locale. Trevisan ha enfatizzato il significato profondo dietro questi successi, sottolineando il duro lavoro e la passione dei più di 150 soci conferitori della cantina, impegnati quotidianamente nella cura delle vigne.

Impegno per la sostenibilità

Oltre alla dedizione alla qualità, la Cantina di Ramuscello si distingue anche per il suo impegno verso la sostenibilità ambientale. Trevisan ha sottolineato l’importanza di iniziative come la piazzola di lavaggio degli atomizzatori, una delle prime nel Friuli Occidentale, e la certificazione per il “residuo minimo”, dimostrando un’attenzione costante all’impatto ambientale delle operazioni agricole.

Valorizzazione del territorio

Il Sindaco Franceschetti, in una delle sue prime uscite ufficiali fuori regione dopo l’elezione, ha evidenziato il ruolo cruciale della Cantina di Ramuscello nel promuovere il turismo locale. Il territorio comunale di Sesto al Reghena, ricco di bellezze naturali e storiche, si configura come un importante polo enogastronomico grazie alla presenza di queste eccellenze vinicole.

Il contesto nazionale e internazionale

Il successo della Cantina di Ramuscello si inserisce in un contesto più ampio, dove l’Italia ha dominato il concorso con risultati straordinari. L’Italia ha ottenuto 38 Gran Medaglie d’Oro su 48 assegnate e 269 Medaglie d’Oro su 318, confermando la propria leadership nel panorama enologico mondiale. Il Veneto, seguito da Sardegna, Campania e Friuli Venezia Giulia, si è distinto per il numero di premi ricevuti, consolidando la sua reputazione di terra di vini di alta qualità.

Riflessioni sul futuro

Durante la cerimonia di premiazione, il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, ha ribadito l’importanza di investire nell’agricoltura di qualità e nelle esportazioni come strumento di sviluppo economico e sociale. Il presidente delle Città del Vino, Angelo Radica, ha sottolineato la necessità di educare le nuove generazioni sul consumo responsabile del vino e sull’enoturismo, punti chiave per il futuro del settore.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook