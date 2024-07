Tuffi da brivido a Trieste con il Vertigo Cliff Diving

TRIESTE – La conferenza stampa di presentazione ha visto la partecipazione di importanti figure istituzionali e sportive. Il sindaco Roberto Dipiazza, l’assessore allo Sport del Comune di Trieste Elisa Lodi, l’assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti e il presidente della Vertigo Cliff Diving Edoardo Iurincich hanno illustrato i dettagli dell’evento e l’importanza di ospitarlo a Trieste.

Parterre di stelle mondiali

Tra gli atleti partecipanti spiccano i nomi di Constantin Popovici e Rhiannan Iffland, i due campioni del mondo in carica, la cui presenza aggiunge prestigio all’evento. Oltre a loro, saranno presenti altri 22 atleti di fama internazionale e cinque giudici internazionali, assicurando che la competizione sia di altissimo livello.

L’evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Trieste, la Regione Friuli Venezia Giulia e vari sponsor privati. Il bacino San Giusto sarà il teatro delle spettacolari evoluzioni dei tuffatori, con una torre appositamente costruita per l’occasione. Le competizioni inizieranno venerdì con le prove preliminari, mentre sabato e domenica si terranno le gare ufficiali, culminando con le premiazioni.

Occasione per promuovere Trieste

Il sindaco Roberto Dipiazza ha sottolineato l’importanza di questo evento per la città, evidenziando come il Vertigo Cliff Diving offrirà ai triestini e ai turisti un’opportunità unica di ammirare le bellezze di Trieste e la spettacolare torre dei tuffi montata davanti a Piazza Unità d’Italia. “È un evento che mette in risalto le potenzialità della nostra città come location ideale per manifestazioni sportive di grande rilievo”, ha affermato il sindaco.

L’assessore allo Sport Elisa Lodi ha espresso grande soddisfazione per la capacità di Trieste di ospitare un evento di tale portata. “Organizzare eventi di grande impatto non è facile, ma questo conferma che Trieste è in grado di farlo. Si tratta di un evento unico, pertanto invito i triestini ad andare al villaggio ed ammirare le evoluzioni dei grandi campioni,” ha dichiarato.

La genesi del Vertigo Cliff Diving

Il presidente della Vertigo Cliff Diving, Edoardo Iurincich, ha raccontato come l’idea di portare un evento di tuffi dalle grandi altezze a Trieste sia nata nel 2016. “Durante una pausa lavoro in un albergo, ci siamo imbattuti in un campionato di tuffi dalle grandi altezze. L’evento ci ha colpito per la sua spettacolarità e abbiamo subito pensato che un simile spettacolo avrebbe arricchito la nostra regione,” ha ricordato Iurincich.

Un’infrastruttura imprescindibile

La torre per i tuffi, già montata davanti a Piazza Unità d’Italia, sarà il punto focale delle competizioni. La struttura includerà piattaforme a 10, 20 e 27 metri, garantendo una varietà di sfide per gli atleti. Inoltre, il villaggio allestito nella zona ospiterà numerose altre iniziative.

Iniziative collaterali

Nell’area dei tuffi saranno presenti anche un angolo dedicato all’inclusione, con iniziative per la disabilità, uno spazio per discutere di alimentazione nello sport con il prof. Franco Zanini, e un dibattito sull’economia green condotto da Nicola Faggian. Queste attività arricchiranno ulteriormente l’evento, offrendo spunti interessanti per il pubblico.

Un appuntamento da non perdere

L’evento Vertigo Cliff Diving rappresenta un’opportunità unica per Trieste di mettersi in mostra a livello internazionale. Il sindaco Dipiazza, l’assessore Lodi e tutti gli organizzatori invitano i cittadini e i turisti a partecipare e a godere dello spettacolo offerto dai migliori tuffatori del mondo. Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza indimenticabile!

Programma

Venerdì 12 luglio

Benedizione di Mons. Ettore Malnati

10:00 Prove tecniche a mare e apertura del villaggio

17:00 Presentazione atleti e prove tuffi fino alle ore 20

Fino alle ore 23 villaggio aperto con intrattenimento sottofondo musicale di Radio Company

Sabato 13 luglio

09:00 Apertura villaggio

11:00 incontri con Italia circolare, Fondazione Alia, Sincrotrone e area di ricerca su sport, disabilità, alimentazione e sostenibilità

Intrattenimento musicale con Radio Company

16:00 Inizio gara tuffi

16:00 – 16:40 Riscaldamento 20m / 27m

16:50 – 16:55 Presentazione atleti

17:00 – 17:20 Donne Round 1

17:20 – 17:40 Uomini Round 1

17:45 – 18:05 Donne Round 2

18:05 – 18:25 Uomini Round 2

Fino alle 23:30 Apertura villaggio con intrattenimento musicale di Radio Company

Domenica 14 luglio

09:00 Apertura villaggio

11:00 incontri con Italia circolare, Fondazione Alia, Sincrotrone e area di ricerca su sport, disabilità, alimentazione e sostenibilità

Intrattenimento musicale con Radio Company

16:00 Inizio gara tuffi

16:00 – 16:40 Riscaldamento 20m / 27m

16:50 – 16:55 Presentazione atleti

17:00 – 17:20 Donne Round 3

17:20 – 17:40 Uomini Round 3

17:45 – 18:05 Donne Round 4

18:05 – 18:25 Uomini Round 4

Fino alle 23:30 Apertura villaggio con intrattenimento musicale di Radio Company

