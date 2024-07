L’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio del Friuli-Venezia Giulia, Cristina Amirante, ha partecipato a Belgrado al summit sulle reti intermodali, sancendo una collaborazione strategica tra la regione e la Serbia. Questo evento ha evidenziato l’importanza del Friuli-Venezia Giulia come cerniera fondamentale tra l’Italia e l’area balcanica.

Un ponte tra Mediterraneo e Balcani e il ruolo chiave del FVG

La Serbia è considerata una destinazione ideale per intensificare le relazioni economiche grazie alla sua vicinanza geografica e ai rapporti storici con l’Italia. La collaborazione tra il Friuli-Venezia Giulia e la Serbia è diventata cruciale in un contesto di cambiamenti geo-politici che interessano sia il Mediterraneo che i Balcani.

Il Friuli-Venezia Giulia gioca un ruolo chiave in questa collaborazione, consolidata con l’avvio del primo corridoio ferroviario tra la regione e la Serbia l’anno scorso. Cristina Amirante ha sottolineato la necessità di continuare a rafforzare le partnership nel settore logistico per sostenere lo sviluppo economico e la cooperazione internazionale.

L’importanza dei corridoi intermodali e il progetto Alpe Adria

Durante il summit, l’assessore Amirante ha partecipato al business talk “I corridoi intermodali Italia-Serbia: le reti e i servizi a sostegno delle imprese”. L’evento, tenutosi presso l’ambasciata italiana a Belgrado, ha visto la partecipazione di esperti di trasporti internazionali e logistica dei due Paesi, evidenziando come i corridoi intermodali siano fondamentali per il trasporto merci.

La Regione Friuli-Venezia Giulia, insieme all’Autorità del sistema portuale, è tra i principali azionisti della società di servizi intermodali Alpe Adria. Questa società ha attivato la prima linea lungo il corridoio trans-europeo di trasporto (Ten-T), collegando la Serbia all’Italia con treni merci dedicati al trasporto di materiali per l’edilizia destinati a grandi cantieri in Serbia.

Opportunità economiche e strategiche

La Serbia sta vivendo un momento di crescita economica significativa per l’Europa. La creazione di un nuovo corridoio ferroviario verso l’Europa balcanica è fondamentale per il trasporto merci su rotaia, costituendo un asse strategico per le imprese del Friuli-Venezia Giulia e favorendo lo scambio logistico tra i due Paesi.

L’assessore Amirante ha sottolineato come i rapidi cambiamenti geopolitici richiedano una maggiore stabilità e resilienza. Lavorare a stretto contatto con il Mediterraneo e i Balcani apre nuove prospettive per il mercato del Friuli-Venezia Giulia, offrendo una maggiore sicurezza economica anche di fronte alle tensioni internazionali, come il conflitto tra Russia e Ucraina.

Per affrontare i cambiamenti degli scenari geo-economici, è necessario rafforzare i nuovi rapporti commerciali con la Serbia. La logistica è un settore strategico per il Friuli-Venezia Giulia, e la collaborazione con la Serbia è destinata a consolidarsi nel prossimo futuro, portando benefici economici a entrambe le regioni.

