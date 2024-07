Il prossimo sabato, 13 luglio, si preannuncia un’intensa giornata di traffico lungo le principali autostrade che attraversano il Friuli-Venezia Giulia. Le previsioni indicano un bollino rosso sulla A4 Venezia-Trieste, con particolare attenzione alla direzione verso Trieste. Mattina e pomeriggio saranno caratterizzati da traffico intenso e possibili rallentamenti, soprattutto in prossimità degli svincoli diretti alle località balneari e all’uscita presso la barriera di Trieste Lisert.

A4 Venezia-Trieste: traffico e criticità

Nella direzione opposta, verso Venezia, la situazione non sarà da meno. Anche qui, sia al mattino che al pomeriggio, ci si aspetta traffico sostenuto con probabili code, soprattutto agli svincoli che conducono alle località costiere. La situazione sarà particolarmente critica in prossimità degli inamovibili cantieri che interessano il tratto autostradale tra Alvisopoli e il Nodo di Portogruaro.

A28 Portogruaro-Conegliano e A57 tangenziale di Mestre

L’A28 Portogruaro-Conegliano, diretta verso Portogruaro, non sarà esente dal traffico intenso che caratterizzerà l’intera giornata di sabato. Si prevedono possibili rallentamenti e code significative, specialmente in uscita allo svincolo di Portogruaro. La A57 Tangenziale di Mestre, in direzione Trieste, sarà teatro di traffico intenso soprattutto durante la mattina, con possibili rallentamenti e code tra lo svincolo del Terraglio e il Bivio A57/A27.

A23 Palmanova-Tarvisio

Nel tratto sud della A23 Palmanova-Tarvisio, si prevede traffico intenso durante la mattina, con probabili rallentamenti e code significative in corrispondenza del Bivio A4/A23. Automobilisti e viaggiatori sono invitati a prestare particolare attenzione e ad adeguare i tempi di percorrenza, considerando le possibili congestioni.

Chiusura per lavori: A4 e A28 coinvolte

Nel contesto delle problematiche di traffico di sabato, si segnala l’importante intervento di asfaltatura che interesserà un tratto critico di circa 3 chilometri tra Alvisopoli e il Nodo di Portogruaro sulla A4. Questo intervento comporterà la chiusura totale del tratto tra lo svincolo di Latisana e il Nodo di Portogruaro in direzione Venezia dalle 20 di sabato alle 5 di domenica. L’intervento mira a migliorare la sicurezza e la qualità della rete autostradale, ma inevitabilmente impatterà sul traffico già congestionato della giornata.

Consigli per gli automobilisti

Per evitare inconvenienti e ritardi, si consiglia agli automobilisti di pianificare il viaggio con anticipo, verificare lo stato del traffico in tempo reale attraverso le app dedicate e, se possibile, considerare alternative di percorso. È fondamentale guidare con prudenza, rispettando le norme di circolazione e mantenendo la calma anche in situazioni di traffico intenso.

Il prossimo sabato si preannuncia quindi una giornata da tenere sotto controllo per chiunque si appresti a percorrere le autostrade del Friuli-Venezia Giulia. Le previsioni di traffico e gli interventi in corso richiedono attenzione e collaborazione da parte di tutti gli utenti della strada, per garantire viaggi sicuri e privi di inconvenienti.

