Nella tranquilla Tavagnacco, una donna di 84 anni è caduta vittima di una truffa perfidamente orchestrata. Un finto maresciallo dei carabinieri, con abile manipolazione, ha telefonato all’anziana comunicandole la falsa notizia di un incidente automobilistico della figlia. Convinta della veridicità dell’informazione, l’anziana ha consegnato oro e gioielli di valore incalcolabile a un complice, nella speranza di adempiere a una richiesta di risarcimento inesistente.

Indagini in corso

Dopo aver compreso di essere stata ingannata, la donna si è rivolta ai veri carabinieri della stazione di Feletto Umberto, i quali hanno avviato un’indagine per identificare gli autori della truffa. Al momento, il valore dei preziosi sottratti non è stato ancora quantificato. Questo episodio, purtroppo, non è un caso isolato: truffe simili continuano a minacciare anziani e individui vulnerabili.

L’iniziativa dei carabinieri

Per contrastare questa forma di criminalità, l’Arma dei Carabinieri ha intensificato le proprie iniziative preventive. Una delle strategie adottate è stata l’implementazione di una campagna di comunicazione diretta. Il celebre attore Lino Banfi è stato scelto come testimonial per la sua autorevolezza e la sua capacità di comunicare con il cuore agli italiani. Attraverso uno spot pubblicitario emozionale, Banfi insieme al Comandante di Stazione del quartiere, esorta il pubblico a rimanere vigile e a contattare immediatamente il numero di emergenza 112 in caso di dubbi.

Nello spot, Banfi racconta con la sua tipica eloquenza esperienze di truffa subite da persone a lui vicine, introducendo il maresciallo dell’Arma che fornisce consigli preziosi per evitare di cadere nelle reti dei truffatori. Lo spot termina con un invito chiaro a visitare il sito ufficiale dei Carabinieri, dove sono dettagliatamente descritte le tecniche più comuni utilizzate dai truffatori.

Materiali informativi

Oltre allo spot televisivo, sono stati realizzati materiali informativi tangibili per massimizzare l’impatto della campagna. Una locandina, da affiggere in luoghi frequentati dagli anziani come caserme e parrocchie, e un opuscolo pieghevole, contenente consigli pratici per riconoscere e evitare le truffe, saranno distribuiti in tutta la comunità. Questi strumenti mirano non solo a informare, ma anche a rafforzare il senso di sicurezza e fiducia nella popolazione.

Impegno locale dei carabinieri

Le stazioni dei Carabinieri, presenti in ogni comunità come punti di riferimento affidabili, giocano un ruolo cruciale nella missione di rassicurazione sociale dell’Arma. Il loro impegno quotidiano nel proteggere e assistere i cittadini è fondamentale per contrastare l’inganno e garantire la sicurezza della popolazione, specialmente degli individui più vulnerabili.

