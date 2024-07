La Regione Friuli-Venezia Giulia ha presentato un pacchetto di norme e finanziamenti dedicati a migliorare la mobilità e le infrastrutture regionali. L’assessore Cristina Amirante ha illustrato i principali interventi durante la seduta della I Commissione integrata, evidenziando le iniziative volte a potenziare il trasporto pubblico e turistico, la viabilità e l’edilizia scolastica.

Semplificazione del servizio di trenini turistici

Uno dei punti salienti riguarda la semplificazione della gestione dei trenini turistici. Durante la stagione estiva e natalizia, molti comuni utilizzano questi mezzi per trasportare i visitatori. “Non trattandosi di trasporto pubblico locale, diamo la possibilità agli enti locali di disciplinare autonomamente questo servizio,” ha spiegato Amirante.

Studi di fattibilità per linee ferroviarie

Un contributo di 500mila euro è stato destinato allo studio di fattibilità per l’adeguamento delle linee ferroviarie Sacile-Gemona e Casarsa-Portogruaro. Questo intervento mira a migliorare i collegamenti con la linea Udine-Venezia, riducendo i tempi di percorrenza e superando le criticità attuali. L’obiettivo è creare un collegamento diretto senza dover ricorrere all’inversione di manovra nelle stazioni di Casarsa e Sacile.

Fondi per progettazioni e opere strategiche

Agli enti locali sono destinati 350mila euro per il fondo progettazioni di opere strategiche, mentre 10 milioni di euro saranno impiegati per le progettazioni di infrastrutture viarie regionali. Questi fondi consentiranno di pianificare e realizzare opere di grande rilevanza per la mobilità del territorio.

Interventi in edilizia scolastica e arredi

Significativi investimenti sono stati previsti anche per l’edilizia scolastica e gli arredi per scuole d’infanzia e asili nido. Cinque milioni di euro sono stati assegnati all’Edr di Udine per interventi di edilizia scolastica. Inoltre, due milioni di euro saranno utilizzati per un bando, previsto nel 2025, per l’acquisto di arredi scolastici realizzati con risorse PNRR.

Nuovi posti in asili nido

L’assessore Amirante ha sottolineato l’importanza degli investimenti negli asili nido. Grazie a 22 interventi finanziati con risorse regionali e 35 progetti sostenuti da fondi PNRR, si prevede l’apertura di 1045 nuovi posti per la prima infanzia. Con questi nuovi posti, la regione raggiungerà una copertura del 33% della popolazione 0-3 anni, in linea con gli obiettivi europei.

Finanziamenti per la logistica e trasporti

Tra gli investimenti in logistica e trasporti, la Regione ha destinato 2,1 milioni di euro all’Interporto di Pordenone per realizzare un’area di stoccaggio merci necessaria all’intermodalità gomma-rotaia. Inoltre, un milione di euro sarà impiegato per completare le attività propedeutiche alla realizzazione del tratto della Palmanova-Manzano.

