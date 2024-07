Il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha raggiunto il primo posto nella classifica di Governance Poll 2024 dell’Istituto demoscopico Noto Sondaggi, pubblicata dal Sole24Ore. Con un indice di gradimento del 68%, Fedriga ha superato i suoi storici rivali, Stefano Bonaccini e Luca Zaia, rispettivamente al secondo e terzo posto.

Un ascesa costante

Negli ultimi due anni, Fedriga ha sempre occupato una posizione di rilievo sul podio. Nel 2023 era terzo, mentre nel 2022 era secondo. Quest’anno, grazie a un aumento di quasi quattro punti percentuali rispetto alla sua rielezione del 2023, Fedriga ha conquistato il gradino più alto, distanziando Bonaccini (67%) e Zaia (66%).

Le parole del presidente

Fedriga ha commentato la sua posizione con un post sulla sua pagina Facebook: “Ringrazio la mia terra, la mia gente per la fiducia. Faccio ogni giorno del mio meglio per esserne all’altezza, anche se so che non sempre ci riesco, ma ce la metto tutta. Grazie”.

Il sondaggio

Il sondaggio, che ha coinvolto un campione di 1000 elettori per ogni regione, è stato condotto dal 3 maggio al 5 luglio 2024. Le Regioni in cui si è votato nel 2024 non sono state incluse. La classifica generale mostra un certo grado di apprezzamento per i governatori regionali, con dieci su tredici che hanno ottenuto la sufficienza.

Le reazioni

Le reazioni alla notizia sono state numerose. Marco Dreosto, senatore e segretario della Lega Fvg, ha dichiarato: “La notizia che il Presidente leghista del Fvg, Massimiliano Fedriga, è il governatore più amato d’Italia non è una sorpresa inaspettata ma il frutto di anni di duro lavoro a stretto rapporto con i cittadini, i lavoratori, le imprese regionali”.

Dreosto ha inoltre sottolineato come questo risultato sia il riconoscimento di una politica volta al futuro della Regione, creando relazioni internazionali per favorire ulteriori investimenti e rilanciare l’economia locale. “Con questa classifica, si sancisce il suo apprezzamento tra i cittadini e il buon governo della Lega, sempre al servizio della nostra gente”, ha aggiunto.

Apprezzamento trasversale

Anche il consigliere regionale Mauro Di Bert, capogruppo di “Fedriga Presidente”, ha espresso la sua soddisfazione: “Obiettivi chiari, serietà e impegno nel perseguirli. Modalità operative che ripagano. E se una prima conferma del livello di gradimento del presidente Massimiliano Fedriga era già arrivata un anno fa, con il risultato elettorale, l’aver conquistato la prima posizione nella speciale classifica stilata dal Il Sole24Ore non fa altro che certificare il buon operato del presidente e di conseguenza della sua maggioranza”.

Il successo di Fedriga non si limita al suo indice di gradimento. La sua leadership è stata caratterizzata da una serie di iniziative volte a migliorare la qualità della vita dei cittadini del Friuli Venezia Giulia. Dai progetti di infrastrutture ai programmi di sviluppo economico, Fedriga ha dimostrato un impegno costante verso il progresso e il benessere della sua regione.

