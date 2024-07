In FVG cresce dell’8,2% la spesa in beni durevoli

Il Friuli-Venezia Giulia ha visto una spesa di 1,7 miliardi di euro in beni durevoli nel 2023, con un aumento dell’8,2% rispetto all’anno precedente. Secondo l’Osservatorio Findomestic, la regione si posiziona al nono posto in Italia per spesa media per nucleo familiare. Analizziamo i principali trend di spesa nella regione, con un focus particolare sui settori motoveicoli e auto nuove.

Aumento della spesa per beni durevoli

Nel 2023, la spesa in beni durevoli in Friuli-Venezia Giulia ha raggiunto 1 miliardo e 708 milioni di euro, un aumento dell’8,2% rispetto al 2022. Questo incremento è inferiore sia al 10% registrato nella macroarea del Nord-Est, sia all’8,9% del dato medio nazionale. Nonostante ciò, il settore motoveicoli ha mostrato performance eccezionali, con un aumento del 25,3%, superando sia la media nazionale sia quella della macroarea di riferimento.

Spesa per motoveicoli e auto nuove

Il comparto dei motoveicoli è stato il principale traino della crescita, con un aumento del 25,3% rispetto all’anno precedente, raggiungendo 47 milioni di euro di acquisti. Anche il segmento delle auto nuove ha mostrato un andamento positivo, con un incremento del 17,9%, corrispondente a 361 milioni di euro spesi. Questi risultati evidenziano una forte domanda di mobilità nella regione.

Analisi provinciale: Trieste e Pordenone al top

A livello provinciale, Trieste ha registrato la crescita più significativa nella spesa per beni durevoli. Nel 2023, i triestini hanno speso complessivamente 342 milioni di euro, con un aumento dell’8,8% rispetto al 2022. La spesa per famiglia a Trieste ha raggiunto i 2.858 euro, con un incremento del 9,2% rispetto all’anno precedente. Nel comparto delle auto nuove, Trieste ha speso 70 milioni di euro, con una crescita del 25,2%, la più alta nella regione.

Pordenone ha registrato la spesa media per famiglia più alta della regione, con 3.119 euro a nucleo. Complessivamente, la provincia ha speso 426 milioni di euro in beni durevoli, un aumento dell’8,2% rispetto al 2022. I consumi si sono concentrati principalmente nel settore delle auto usate, con una spesa di 134 milioni di euro (+20,5%).

Spesa per famiglia, le differenze tra le province

La spesa media per famiglia in Friuli-Venezia Giulia è stata di 3.018 euro, 187 euro in più rispetto alla media nazionale. Pordenone e Udine hanno guidato la classifica regionale, rispettivamente con 3.119 e 3.096 euro per nucleo familiare. Gorizia, invece, ha registrato la spesa media per famiglia più bassa della regione, con 2.810 euro, leggermente inferiore alla media nazionale.

Settori in declino: telefonia ed elettronica di consumo

Non tutti i settori hanno registrato una crescita nel 2023. La spesa per la telefonia è diminuita del 5,2%, mentre l’elettronica di consumo ha subito un calo significativo del 30,7%. Anche il comparto dell’information technology ha visto una diminuzione del 7,6%. Questi dati riflettono una tendenza nazionale verso una minore spesa in questi segmenti.

