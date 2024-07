Udine, 16 luglio 2024 – È l’emozione, la passione, il brivido di manifestare un legame, un amore ed un senso di appartenenza che supera ogni ostacolo. Con lo slogan “Orgogliosamente Bianconeri,” Udinese Calcio dà il via alla campagna abbonamenti per la stagione 2024/2025. A partire dal 18 luglio, i tifosi potranno abbonarsi esclusivamente online, con l’obiettivo di rendere l’esperienza più comoda e accessibile.

Facile e veloce: abbonarsi è un gioco da ragazzi

La novità principale di quest’anno è la sottoscrizione online, che permette ai tifosi di fare il proprio abbonamento in pochi semplici click. Basta visitare il sito dedicato udinese.ticketone.it o recarsi presso i punti vendita autorizzati. Per chi avesse bisogno di supporto, è attivo un infopoint presso la curva Nord dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13. Inoltre, è disponibile un numero di assistenza dedicato (0432/544994) e una mail (assistenzatifosi@udinesespa.it) per rispondere a qualsiasi domanda.

Novità della membership Udinese 1896

Un’altra grande innovazione è l’introduzione della membership Udinese 1896. Questa tessera offre vantaggi esclusivi a tutti i tifosi bianconeri, rafforzando l’impegno del club a coinvolgere i propri sostenitori nella vita della società. La membership sarà gratuita per il primo anno per gli abbonati, mentre per chi non è abbonato il costo sarà di 30 euro. Gli interessati possono consultare l’apposita sezione sul sito ufficiale per scoprire tutti i dettagli e vantaggi inclusi.

Prezzi competitivi e vantaggi per i tifosi

Anche quest’anno, Udinese Calcio mantiene una politica di prezzi altamente concorrenziali. Gli abbonati della scorsa stagione beneficeranno di una tariffa scontata e di una fase di prelazione per rinnovare il proprio abbonamento. La fase dedicata agli abbonati 2023/2024 inizierà il 18 luglio e durerà fino al 31 luglio, permettendo di mantenere il proprio posto senza cambi.

Dall’1 agosto, i vecchi abbonati potranno scegliere un nuovo posto tra quelli disponibili. Questa fase sarà esclusivamente online, rendendo il processo semplice e veloce. Infine, dal 3 agosto, partirà la vendita libera degli abbonamenti, disponibile sia online che presso le rivendite autorizzate.

Offerte speciali per famiglie e giovani

Udinese Calcio conferma anche per questa stagione gli abbonamenti speciali per famiglie, studenti e sportivi. A un costo accessibile di 90 euro complessivi, sarà possibile assistere a 16 gare della Serie A (escluse Inter, Juventus e Milan). Questo è un passo importante per permettere a bambini, giovani e sportivi del Friuli-Venezia Giulia di godere delle emozioni del calcio.

In aggiunta, gli abbonamenti per i minori di 10 anni sono stati confermati, offrendo la possibilità di sottoscrivere un abbonamento per tutte le 19 gare a soli 100 euro. Un’opportunità imperdibile per le famiglie che vogliono avvicinare i più giovani al mondo del calcio.

Rateizzazione e benefici per gli abbonati

Per facilitare ulteriormente i tifosi, Udinese offre anche la possibilità di rateizzare il pagamento della tessera, escludendo le categorie speciali come Family, Studenti e Sportivi. Inoltre, tutti gli abbonati beneficeranno di una serie di benefit in collaborazione con i partner del club, per un’esperienza ancora più gratificante.

Non perdere l’occasione di essere orgogliosamente bianconeri

La campagna abbonamenti per la stagione 2024/2025 rappresenta un’occasione unica per vivere il calcio a Udine, immergendosi in un ambiente carico di emozioni e passione. Con prezzi competitivi, vantaggi esclusivi e la comodità dell’abbonamento online, il club invita tutti a unirsi sotto i colori bianconeri. Non perdere l’occasione: sii parte della storia dell’Udinese, abbonati e vivi il brivido della Serie A!

