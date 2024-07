Il Friuli-Venezia Giulia si trasforma in un palcoscenico internazionale, ospitando per la prima volta i Campionati Mondiali di Softball. La manifestazione, che si sta svolgendo a Castions di Strada dal 15 al 20 luglio, rappresenta un’occasione unica per la regione e per l’Italia.

L’accoglienza del ministro Andrea Abodi

Il vicegovernatore Mario Anzil ha accolto con entusiasmo il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, sottolineando l’importanza di questo evento per il territorio. “Ospitare il campionato del mondo di softball è un privilegio e una grande occasione per il Friuli-Venezia Giulia”, ha dichiarato Anzil, rimarcando l’organizzazione impeccabile e l’accoglienza calorosa che la regione sta offrendo.

La collaborazione internazionale

L’evento, organizzato dalla World Baseball Softball Confederation (WBSC) in collaborazione con la Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS) e con il sostegno della Regione Friuli-Venezia Giulia, ha visto la partecipazione di figure chiave come il presidente della FIBS, Andrea Marcon, e i rappresentanti dell’associazione “Luca” di Udine, impegnata a supportare i bambini oncologici e le loro famiglie.

Valori, spirito di squadra e orgoglio per il FVG

Durante le prime giornate di competizione, l’entusiasmo e l’energia delle giovani atlete hanno contagiato tutti i presenti. “Le competizioni ci hanno comunicato la straordinaria energia dei giovani e la loro forza di coinvolgimento”, ha osservato Anzil. Ha evidenziato come questi eventi promuovano valori fondamentali quali cohesione, rispetto e supporto reciproco, incarnando il vero spirito di squadra.

“Il cuore del Friuli-Venezia Giulia batte al centro dell’Europa anche nello sport”, ha detto Anzil, descrivendo l’evento come un momento di condivisione e arricchimento per atlete e spettatori provenienti da tutto il mondo. La regione, grazie a queste manifestazioni, si prepara ad accogliere altri eventi di grande levatura internazionale.

Il vicegovernatore ha anche sottolineato l’importanza di continuare a investire in sport e cultura per la crescita sana e critica dei giovani. “Accogliamo le squadre in strutture moderne e accessibili”, ha aggiunto, evidenziando l’impegno della regione nel promuovere un ambiente sicuro e accogliente per tutti.

La partita Canada-Italia

La giornata si è conclusa con una partita emozionante tra Canada e Italia, dove l’Italia è uscita sconfitta per 4-5, alla presenza del ministro e del vicegovernatore, che hanno assistito con grande interesse, dimostrando ancora una volta il sostegno delle istituzioni a questo importante evento sportivo.

