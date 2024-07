Friuli Venezia Giulia Via Dei Sapori torna con un altro evento indimenticabile: la Cena Spettacolo on the Beach. Dopo il clamoroso successo della cena al Castello di Spessa, il 30 luglio, Grado ospiterà questo attesissimo appuntamento estivo, sinonimo di stile e mondanità.

La cena si svolgerà sulla spiaggia principale della GIT, un ambiente perfetto per godersi la grande Cucina d’Autore in riva al mare. La serata sarà caratterizzata da un’atmosfera glamour, ma al contempo informale ed elegante. Un’occasione unica per gustare piatti raffinati in una location suggestiva.

Un omaggio alla cucina dell’estate

L’evento prevede una ventina di tappe gastronomiche, ognuna dedicata ai sapori e ai profumi dell’estate. Gli chef dei ristoranti del gruppo cucineranno in diretta davanti al pubblico, proponendo piatti di alta creatività creati appositamente per la serata. Tra i protagonisti, gli chef di locali rinomati come AB Osteria Contemporanea, Ai Fiori, Al Gallo, e molti altri.

Abbinamenti perfetti di cibo e vino

Non solo cucina: la cena vedrà anche la partecipazione di 21 vignaioli delle più prestigiose aziende vinicole friulane, che proporranno abbinamenti cibo-vino perfetti per ogni piatto. Questo connubio tra eccellenze gastronomiche e vini di alta qualità renderà l’esperienza culinaria ancora più memorabile.

L’ouverture e la chiusura

L’ouverture della serata, così come la chiusura con dolci, gelati, caffè e distillati, sarà affidata agli artigiani del gusto. Questi produttori agroalimentari di livello assoluto si uniranno ai ristoratori e ai vignaioli per valorizzare il cibo, i prodotti e il territorio del Friuli Venezia Giulia.

Dettagli logistici e informazioni utili

La cena spettacolo inizierà alle 19:30 e il prezzo per partecipare è di 80 €. I biglietti possono essere acquistati nei ristoranti del gruppo o contattando la segreteria del consorzio via email o telefono. In caso di maltempo, l’evento sarà posticipato al 31 luglio.

Per facilitare l’arrivo dei partecipanti, sarà disponibile un parcheggio riservato gratuito in fondo a via Vespucci, proprio davanti alle Terme marine. A fianco, c’è anche un parcheggio pubblico gratuito, garantendo comodità e accessibilità per tutti gli ospiti.

Il consorzio Friuli Venezia Giulia via dei sapori

Da 24 anni, il Consorzio Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori rappresenta le eccellenze enogastronomiche di questa regione. Composto da 57 aziende top-quality, tra cui 20 ristoratori, 22 vignaioli e distillatori, e 15 artigiani del gusto, il consorzio è un melting pot straordinario di genti, culture e cibi. Ogni membro porta avanti un personale percorso di ricerca, proponendo la cucina regionale in chiave moderna e innovativa.

Un’esperienza da non perdere

L’evento di Grado promette di essere un’esperienza unica, combinando cucina d’autore, vini eccellenti e un’atmosfera incantevole. Per tutti gli appassionati di gastronomia e per coloro che desiderano vivere una serata speciale, la Cena Spettacolo on the Beach è un appuntamento imperdibile del calendario estivo del Friuli Venezia Giulia.

Per informazioni: Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori:

www.friuliviadeisapori.it

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook