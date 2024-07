Novità nella ZTL di Udine: cambiamenti per maggiore flessibilità

Il Comune di Udine ha annunciato importanti modifiche al regolamento della Zona a Traffico Limitato (ZTL) e dell’area pedonale del centro cittadino. Le nuove disposizioni, che saranno approvate martedì nella riunione di giunta, mirano a garantire una maggiore flessibilità per chi lavora nel cuore della città, rispondendo alle esigenze di categorie economiche, professionisti, imprese e residenti.

Ampliamento della fascia oraria per carico e scarico

Una delle principali modifiche riguarda l’ampliamento della fascia oraria per le operazioni di carico e scarico. La finestra temporale per queste attività verrà estesa di mezz’ora nel pomeriggio, iniziando alle 14:30 e terminando alle 16:30. Questa modifica permetterà una gestione più agevole delle operazioni logistiche nel centro storico, migliorando la qualità dei servizi senza compromettere l’accessibilità.

Accesso facilitato per il food delivery e le consegne

Il nuovo regolamento prevede anche l’apertura della ZTL a tutte le ore del giorno per le imprese di food delivery e supermercati che operano al di fuori della zona ma effettuano consegne a domicilio. Questa misura si estende anche ai pazienti con difficoltà di deambulazione che necessitano di accedere a visite mediche urgenti. L’accesso facilitato rappresenta un passo importante verso una città più inclusiva e funzionale, che considera le esigenze dei diversi utenti.

Miglioramenti per le imprese di pulizia e altre categorie specifiche

Le modifiche comprendono anche vantaggi per le imprese di pulizia, che ora potranno parcheggiare durante il servizio senza limiti di orario dalle 4:00 alle 8:00 del mattino. In altri orari, la sosta è concessa per un massimo di 60 minuti. Inoltre, il nuovo regolamento prevede che altre categorie specifiche, come corrieri di medicinali, vigilanza privata, artigiani, imprese edili e di trasporto, possano accedere alla ZTL con una sosta massima di 60 minuti previa comunicazione delle targhe.

Nuove procedure per cantieri e strutture ricettive

Le imprese che operano nei cantieri non saranno più obbligate a richiedere l’occupazione di suolo pubblico, potendo optare per una sosta con tariffa giornaliera forfettaria negli stalli di carico e scarico. Questo cambiamento rappresenta una semplificazione burocratica e una riduzione dei costi per le aziende. Per quanto riguarda gli hotel e altre strutture ricettive, è previsto anche lo sviluppo di un’applicazione per smartphone che faciliterà la richiesta di permessi per il carico e scarico dei bagagli. Questa innovazione mira a rendere più efficiente e comodo l’accesso per gli ospiti e i clienti delle strutture ricettive.

Dichiarazioni ufficiali

Il vicesindaco Alessandro Venazi ha sottolineato che le modifiche sono state proposte e analizzate in due incontri ad hoc con le categorie economiche, professionisti e residenti. Venazi ha dichiarato: “Abbiamo avviato un dialogo costruttivo e siamo sicuri che questo percorso sia la strada migliore per soddisfare le esigenze di tutti.”

L’assessore alla Mobilità Ivano Marchiol ha aggiunto che l’obiettivo è di consentire l’accesso alle auto solo quando strettamente necessario, evitando di compromettere l’accessibilità e la sicurezza del centro storico. “Vogliamo proteggere la bellezza e la storicità della nostra città, senza sacrificare la funzionalità e le esigenze pratiche,” ha concluso Marchiol.

Le nuove disposizioni rappresentano un bilanciamento tra la necessità di mantenere un centro cittadino vivibile e accessibile e la volontà di facilitare le operazioni quotidiane per chi lavora e vive in questa area.

