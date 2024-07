Udine in festa per i 30 anni di Friuli Doc tra enogastronomia e cultura

Friuli Doc celebra il suo trentesimo anniversario dal 12 al 15 settembre a Udine. L’evento promette di essere il più partecipato e ricco di significati di sempre, con un forte richiamo allo spirito originario della manifestazione. Il Vicesindaco e Assessore ai Grandi Eventi, Alessandro Venanzi, ha sottolineato l’importanza di questo ritorno alle origini durante la conferenza stampa di presentazione dei partner.

Ritorno alle origini

La trentesima edizione di Friuli Doc vuole recuperare l’anima autentica della festa, spostando il focus dai numeri e dalle presenze alla celebrazione dello spirito di comunità. Venanzi ha dichiarato: “Vogliamo riportare al centro il desiderio di ritrovarsi e festeggiare insieme nella nostra città”. L’obiettivo è coinvolgere in particolare i giovani e restituire a Friuli Doc il ruolo che le è stato tolto nel tempo.

Collaborazioni e sponsorizzazioni

Per questa edizione speciale, Friuli Doc si avvale della collaborazione di partner privati che non sono solo sponsor ma partecipano attivamente alla realizzazione dell’evento. Civibank è il main sponsor, con un contributo di 25 mila euro, mentre altri partner come Radio WOW, Radio Company, e Koki srl contribuiscono con sponsorizzazioni tecniche e supporto logistico. L’evento vede anche la partecipazione di enti istituzionali come la Regione Friuli-Venezia Giulia e PromoTurismo FVG.

Udine si veste a festa

Udine sarà trasformata con un city dressing spettacolare, grazie al contributo dei partner. Oltre 100 bandiere e stendardi decoreranno le vie del centro storico, e due maxi grafiche di 15 metri quadri accoglieranno i visitatori a Porta Villalta e Porta Aquileia. Saranno posizionati 70 adesivi stradali per guidare i partecipanti e sei maxi totem informativi forniti da Koki. Anche le logge di San Giovanni e del Lionello avranno una nuova veste, con teli che esibiranno la nuova grafica di Friuli Doc.

Eventi e mostre

Friuli Doc non è solo enogastronomia. Due mostre arricchiranno la manifestazione, celebrando i trent’anni di storia dell’evento. La Chiesa di San Francesco ospiterà una mostra delle locandine iconiche di Friuli Doc, mentre la Galleria Tina Modotti presenterà una mostra fotografica dei momenti più rappresentativi delle edizioni passate. Questi eventi offriranno un viaggio nel passato della manifestazione, ricordando ai cittadini la bellezza di Friuli Doc e raccontando ai turisti una storia lunga trent’anni.

Un evento per tutti

Friuli Doc si propone di essere un evento inclusivo, capace di attrarre turisti e visitatori e di valorizzare la città di Udine. Luca Cristoforetti, direttore generale di Civibank, ha sottolineato l’importanza di supportare eventi che hanno un impatto positivo sul territorio: “Essere una banca del territorio significa essere attenti alle esigenze delle famiglie e dei cittadini, e supportare iniziative che possono avere uno sviluppo economico, sociale e turistico come Friuli Doc”.

Friuli Doc 2024 promette di essere un’edizione memorabile, capace di coniugare tradizione e innovazione, spirito comunitario e attrattività turistica. Con il contributo di tutti i partner e il coinvolgimento della comunità, Udine si prepara a festeggiare al meglio questo importante traguardo.

