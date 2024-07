Martedì 23 luglio, presso la Biblioteca “Quarantotti Gambini” di San Giacomo, è stato presentato il nuovo progetto del Distretto “Trieste Commerciale”, una iniziativa strategica che mira a rinvigorire e trasformare il commercio e l’economia della città. L’evento, che ha visto una partecipazione significativa di operatori economici e cittadini, ha offerto una panoramica delle opportunità che questa nuova realtà offrirà a imprese e residenti.

Un progetto ambizioso per la rigenerazione urbana

Il Distretto “Trieste Commerciale” è un progetto promosso dal Comune di Trieste in collaborazione con Confcommercio provinciale, la Camera di Commercio della Venezia Giulia, l’Università di Trieste e l’URES – Unione Regionale Economica Slovena. Questa iniziativa si inserisce nel quadro della Legge regionale 3/2001 SviluppoImpresa e punta a stimolare l’aggregazione tra imprese e formazioni sociali per promuovere la valorizzazione e la rigenerazione delle aree urbane a vocazione commerciale.

Il vice sindaco e assessore alle Politiche Economiche, Serena Tonel, ha aperto i lavori sottolineando come il progetto rappresenti una strategia a lungo termine che richiede la partecipazione attiva sia della parte pubblica che dei soggetti privati. Tonel ha evidenziato che il commercio è cruciale non solo per l’economia, ma anche per il tessuto sociale della città.

Incentivi e interventi a sostegno delle attività locali

Serena Tonel ha annunciato alcune delle azioni previste dal progetto, tra cui un bando per contributi a fondo perduto che sarà lanciato in autunno. Questo bando, che coprirà fino al 50% degli oneri per investimenti su digitalizzazione e sostenibilità, rappresenta un’importante opportunità per le micro, piccole e medie imprese di commercio, turismo, servizi e artigianato di San Giacomo e Roiano.

Inoltre, il progetto prevede interventi di arredo urbano e animazione territoriale attraverso manifestazioni e eventi sul territorio, così come l’implementazione della fibra ottica per migliorare l’infrastrutturazione tecnologica. “Il commercio è un valore essenziale e deve essere sostenuto e valorizzato,” ha dichiarato Tonel, sottolineando l’importanza di una collaborazione viva e dinamica tra pubblico e privato.

Il ruolo del turismo e dell’innovazione

Un aspetto fondamentale del progetto è il potenziale impatto positivo del turismo sulla città. Tonel ha osservato come il crescente afflusso di visitatori (+15% negli ultimi cinque anni) possa fungere da volano per nuovi investimenti imprenditoriali. La visione è quella di sfruttare questo incremento turistico per stimolare ulteriori opportunità economiche e innovazione.

Il concetto di innovazione è stato enfatizzato da Tonel come un motore di crescita per il commercio, non solo in termini di tecnologia, ma anche di nuove modalità operative che potrebbero emergere nel futuro.

Il sostegno di confcommercio e il futuro del distretto

Antonio Paoletti, presidente di Confcommercio Trieste, ha sottolineato come i Distretti, di cui ce ne sono attualmente 20 in tutta la regione, rappresentino una grande opportunità per il tessuto economico locale. I Distretti non solo sosterranno le attività economiche di vicinato, ma contribuiranno anche a valorizzare il quartiere nel suo complesso, migliorando la qualità della vita e l’accessibilità sociale delle aree.

Nicola De Luca, manager del Distretto “Trieste Commerciale”, ha fornito ulteriori dettagli sul progetto. Con una prima tranche di risorse che supera il milione di euro, il Distretto si concentrerà su iniziative di digitalizzazione e sostenibilità. I fondi saranno destinati alla realizzazione di infrastrutture, al rinnovamento dell’arredo urbano, alla creazione di zone pedonali e alla riqualificazione di aree destinate a sagre e mercati.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook