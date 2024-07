Gorizia: cane lasciato in auto sotto il sole, turisti denunciati

GORIZIA – Erano andati a fare un aperitivo in centro a Gorizia i due turisti stranieri che, nei giorni scorsi, sono stati denunciati dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Gorizia. Il loro reato? Aver lasciato chiuso in macchina il loro cane durante una giornata di caldo afoso, un gesto che ha messo a rischio la vita dell’animale.

Intervento provvidenziale di un passante

Grazie al grande senso di responsabilità di un passante, che non si è girato dall’altra parte, ma ha deciso di chiedere soccorso tramite il numero unico di emergenza 112, sono stati allertati i Carabinieri del capoluogo isontino. La prontezza del cittadino ha salvato il cane, che si trovava in una situazione critica.

Salvataggio e condizioni del cane

I militari, una volta arrivati sul posto, hanno constatato la gravità della situazione. Il povero animale, chiuso in auto con i finestrini leggermente abbassati, era visibilmente sofferente. Dopo essere stato tratto in salvo, il cagnolino è stato reidratato e affidato alle cure di un veterinario. Attualmente, si trova in una locale struttura che si sta prendendo cura di lui.

Denuncia e conseguenze legali

Per i due proprietari, individuati dai Carabinieri dopo quasi un’ora, è scattata la denuncia per maltrattamento e abbandono di animale. Questo caso mette in evidenza la gravità di simili azioni, che possono avere conseguenze legali significative, tra cui multe severe e persino pene detentive, a seconda della gravità del reato.

Il pericolo del caldo per gli animali

Di casi del genere, purtroppo, se ne leggono molti, in particolare d’estate. Le alte temperature all’interno di un’automobile possono salire rapidamente, persino quando il veicolo è parcheggiato all’ombra o con i finestrini leggermente aperti. Questo porta l’animale a rischio di soffocamento, disidratazione, colpo di calore e persino di morte, causando danni irreversibili alla sua salute.

Un appello alla responsabilità

Abbandonare un animale non è solo un gesto crudele, ma costituisce anche un reato. Le autorità invitano i cittadini a essere vigili e a segnalare qualsiasi caso di maltrattamento o abbandono di animali chiamando il NUE 112. È importante ricordare che le persone indagate hanno diritto a non essere considerate colpevoli sino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza o decreto di condanna irrevocabili.

Questo episodio a Gorizia serve come monito per tutti noi: la protezione degli animali è una responsabilità collettiva e ogni gesto di attenzione può fare la differenza.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook