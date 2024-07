Marco Frank, la resilienza di un atleta e il sogno delle Paralimpiadi di Parigi 2024

Marco Frank, nato a Trieste nel 1980, rappresenta un esempio di determinazione e resilienza. Dopo un avvio promettente nella carriera di canottiere, con diverse partecipazioni a competizioni nazionali e internazionali, un grave infortunio nel 2001 gli ha impedito di partecipare alle Olimpiadi. Nonostante ciò, Frank non si è mai arreso, continuando a coltivare la sua passione per il canottaggio.

L’incidente del 2022 e il ritorno al canottaggio

Nel 2022, Marco Frank ha subito un incidente stradale che ha causato danni significativi al suo piede destro. Questo evento avrebbe potuto segnare la fine della sua carriera sportiva, ma l’atleta triestino ha dimostrato una resilienza eccezionale. Si è ripreso rapidamente e ha iniziato a gareggiare nella disciplina del pararowing con il Gruppo sportivo Vigili del Fuoco “Francesco Ravalico”.

I successi recenti e il sogno delle Paralimpiadi

La tenacia di Frank ha portato a risultati straordinari: ha conquistato due titoli italiani e si è distinto in competizioni internazionali. Il 21 maggio 2023, ha vinto la finale del 4+ nella categoria “PR3” sul lago Rotsee a Lucerna, Svizzera, garantendosi così un posto ai Giochi paralimpici di Parigi 2024. Questo traguardo rappresenta non solo una vittoria personale, ma anche un simbolo di impegno e perseveranza.

Il significato della partecipazione ai Giochi Paralimpici

L’assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti ha espresso grande orgoglio per la partecipazione di Marco Frank alle Paralimpiadi, sottolineando come la sua storia sia una lezione di vita. “La storia sportiva di Marco Frank ci insegna che il grande impegno e la perseveranza sono valori essenziali per superare gli imprevisti e gli ostacoli che possono presentarsi all’improvviso nel corso della nostra vita”, ha dichiarato Roberti.

Un esempio per tutti

La storia di Marco Frank è un esempio potente per chiunque stia affrontando difficoltà nella propria vita. Il suo percorso, dal superamento degli infortuni al raggiungimento delle Paralimpiadi, dimostra che con dedizione e determinazione è possibile raggiungere anche i traguardi più ambiziosi. Marco Frank sarà il primo “pararower” del Friuli-Venezia Giulia a rappresentare l’Italia alle Paralimpiadi, un onore che corona anni di duro lavoro e sacrifici.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook