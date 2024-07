Situazione generale

L’estate prosegue con un nuovo incremento delle temperature in Friuli-Venezia Giulia, grazie all’influenza dell’anticiclone africano. Questo fenomeno atmosferico porta stabilità e correnti calde provenienti dal sud, mentre alcune infiltrazioni di aria umida atlantica potrebbero causare instabilità pomeridiana sull’arco alpino. Il weekend del 27 e 28 luglio sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche variegate, con un contrasto tra il caldo afoso delle pianure e della costa e i temporali isolati nelle aree montane.

Sabato 27 luglio, sereno con possibili temporali in montagna

La giornata di sabato inizierà con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi su tutta la regione, inclusa la costa e la pianura. Tuttavia, nel pomeriggio, l’instabilità atmosferica si farà sentire sulla zona occidentale montana, in particolare in Carnia, dove non si escludono rovesci o temporali isolati. I venti saranno leggeri, a regime di brezza, e le temperature massime varieranno tra i 31 e i 33 gradi in pianura e tra i 28 e i 30 gradi sulla costa. Sarà una giornata di caldo afoso, con l’umidità che si farà sentire soprattutto dal pomeriggio.

Temperature Sabato:

Pianura : 18/21 °C min – 31/33 °C max

: 18/21 °C min – 31/33 °C max Costa: 22/25 °C min – 28/30 °C max

Domenica 28 luglio, caldo intenso e instabilità pomeridiana

Domenica seguirà un pattern simile, con una mattinata serena o poco nuvolosa. Durante il giorno, però, le temperature raggiungeranno valori molto elevati, con massime tra i 33 e i 35 gradi in pianura. L’umidità accentuerà la sensazione di caldo afoso. Nel pomeriggio, nuvolosità variabile e probabili temporali sparsi potranno svilupparsi nelle aree montane e, verso sera, potrebbero estendersi anche alle pianure e, con minore probabilità, alle zone costiere. Le previsioni per la seconda metà della giornata rimangono però incerte.

Temperature Domenica:

Pianura : 20/23 °C min – 33/35 °C max

: 20/23 °C min – 33/35 °C max Costa: 23/26 °C min – 29/32 °C max

Consigli per il weekend

Si raccomanda di mantenersi idratati e di evitare l’esposizione al sole durante le ore più calde, specialmente per anziani e bambini. In montagna, è consigliabile prestare attenzione ai possibili temporali, che potrebbero verificarsi nel pomeriggio.

