L’Università di Udine si conferma come una delle migliori atenei statali di medie dimensioni in Italia, piazzandosi al secondo posto nella classifica Censis 2024. La graduatoria annuale, che giunge alla sua ventiquattresima edizione, analizza il rendimento delle università pubbliche e private, fornendo una guida preziosa ai futuri studenti.

Ottimi risultati per Uniud

L’ateneo friulano ha ottenuto una media generale di 93,2 punti, subito dopo l’Università di Trento, che ha conquistato il primo posto con un punteggio di 94,5. Questa posizione conferma il successo dell’Università di Udine, che aveva già raggiunto il secondo posto nella classifica dello scorso anno, mantenendo quindi un’eccellente posizione nel panorama accademico nazionale.

Calo per l’università di Trieste

In contrasto, l’Università di Trieste ha visto una diminuzione nella sua posizione, scivolando al settimo posto con un punteggio di 88,7. Nel 2022, UniTs era quarta, ma ha subito un calo di ben tre posizioni negli ultimi due anni, dimostrando le sfide e le dinamiche in continua evoluzione nel settore dell’istruzione superiore.

Dettaglio dei parametri di valutazione

La classifica Censis valuta sei indicatori principali. L’Università di Udine ha confermato il suo primo posto in Comunicazione e servizi digitali per il quarto anno consecutivo, un segnale positivo della sua eccellenza nel campo. Tre parametri hanno visto un miglioramento rispetto al 2023: Strutture, Internazionalizzazione, e Borse e contributi. Gli indicatori di Occupabilità e Servizi sono rimasti sostanzialmente stabili, mantenendo alti livelli di qualità.

Le dichiarazioni del rettore

Il rettore Roberto Pinton ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto: “Siamo molto soddisfatti di questo risultato – sottolinea Pinton – evidenzia la giusta direzione di marcia intrapresa in questi anni e riconosce nel contempo il grande lavoro di miglioramento continuo fatto dalla nostra comunità universitaria per garantire agli studenti una qualità dello studio sempre più elevata in strutture di grande vivibilità.”

Il rettore ha anche accennato ai progetti futuri, che includono nuova edilizia, offerta didattica e servizi agli studenti. “Lo sforzo continuerà nei prossimi anni che vedranno la conclusione di tutti i nuovi progetti avviati,” ha concluso Pinton, augurando un buon anno accademico agli studenti iscritti e alle nuove matricole.

L’Università di Udine continua a rappresentare un punto di riferimento di eccellenza nel panorama universitario italiano, confermando il suo impegno nella qualità dell’istruzione e dei servizi offerti.

