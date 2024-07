Passion ’90: un tuffo nel passato al parco del Cormor di Udine

CORMOR – È in arrivo una serata che promette di far rivivere le emozioni e la musica degli anni ‘90 al Parco del Cormor di Udine. Passion ’90, l’evento tanto atteso che celebra il decennio della musica pop e dance, torna con una nuova edizione estiva sabato 3 agosto. Questo evento unico è pensato per tutti coloro che hanno vissuto quegli anni indimenticabili e per chi, pur non essendo stato protagonista di quel periodo, ne apprezza le vibrazioni e il ritmo coinvolgente.

Un tuffo nei favolosi Anni ‘90

Se siete appassionati degli anni ‘90 o semplicemente curiosi di scoprire il fascino di quel decennio, Passion ’90 è l’occasione perfetta per immergersi in un’atmosfera retrò che promette di farvi ballare tutta la notte. Grazie all’ideazione di Checco Peloi, Davide Jolly, Gio Andreotti e Julio Montana, questo evento annuale è diventato un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica di quel periodo.

Cena e musica: abbinamento perfetto

La serata inizierà alle 19 con una cena al chiosco del parco, che offre una grigliata accompagnata da una bibita a soli 15 euro. È consigliata la prenotazione per assicurarsi un posto e iniziare la serata con una buona cena in compagnia. A seguire, alle 21, il parco si trasformerà in una pista da ballo all’aperto, dove l’ingresso sarà libero e aperto a tutti.

Il Dj Set: un viaggio musicale nei Nineties

La colonna sonora della serata sarà curata da Checco dj e Julio Montana, che selezioneranno i brani più iconici degli anni ‘90. Per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, Sandrino Voice e Lorenzo Meraviglia saranno i vocalist che accompagneranno i dj set, mentre Marco Zam sarà il fotografo ufficiale che immortalera i momenti migliori della serata. Gadget esclusivi targati Passion ’90 saranno distribuiti durante l’evento, aggiungendo un tocco speciale alla serata.

Un’occasione per scoprire le novità sportive

In una novità di quest’anno, l’info point di Passion ’90 ospiterà anche le campagne abbonamenti per la stagione 2024/2025 di Apu Basket e Udinese Calcio. Questo rappresenta un’opportunità imperdibile per gli appassionati di sport di informarsi e acquistare i loro abbonamenti mentre si divertono con la musica degli anni ‘90.

Grazie ai nostri sponsor

Passion ’90 non sarebbe possibile senza il sostegno dei nostri sponsor, che includono Koki Print & Wear Solutions, Kopy Print + Gadgets, Sound & Light Service, Logica Spedizioni, Five The Club, Apu, Udinese, News Bar Feletto, Bar Terzo Tempo Udine e Bar Primavera Povoletto. Il loro contributo è fondamentale per la realizzazione di un evento così entusiasta e coinvolgente.

Come partecipare

Non perdete l’occasione di partecipare a questa festa unica dedicata agli anni ‘90. Per ulteriori informazioni e per prenotare la vostra cena, contattate il numero 349.3809588. Passion ’90 è l’evento che aspetta tutti gli appassionati di musica, divertimento e nostalgia: preparatevi a ballare e a vivere una serata memorabile!

