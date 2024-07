UDINE – La rassegna estiva Teatro Estate 2024 si prepara a concludere la sua edizione con un evento straordinario. Mercoledì 31 luglio, alle ore 20.00, il palcoscenico del Teatro Giovanni da Udine ospiterà il grande musical “La leggenda di Belle e la Bestia”, promettendo una serata magica e coinvolgente per tutta la famiglia.

Un classico rivisitato con nuove emozioni

Il musical “La leggenda di Belle e la Bestia” si ispira liberamente alla celebre favola di Jeanne-Marie Leprince De Beaumont, ma con una reinterpretazione che aggiunge un finale inaspettato. La storia narra le vicende di un giovane principe, trasformato in una Bestia mostruosa a causa della sua arroganza e prepotenza. Rinchiuso in un castello inaccessibile, il principe vive tormentato dal ricordo di un amore perduto. Solo qualcuno capace di amare la Bestia più della propria vita potrà spezzare l’incantesimo e riavvolgere il tempo. La dolce e coraggiosa Belle potrebbe essere quella persona speciale?

Uno spettacolo per tutte le età

Questo spettacolo è un vero e proprio viaggio emozionale per il pubblico di tutte le età. Con una colonna sonora originale, ambientazioni lussuose e costumi sontuosi, “La leggenda di Belle e la Bestia” promette di trasportare gli spettatori in un mondo incantato. Il cast di venti artisti, scelti per le loro eccezionali capacità, renderà ogni scena un momento di pura magia, dove è impossibile distinguere la realtà dall’immaginazione.

Il cast e la produzione

La produzione di “La leggenda di Belle e la Bestia” è caratterizzata da un cast strepitoso, composto da artisti talentuosi e appassionati, che porteranno in scena una performance intensa e coinvolgente. La direzione artistica e la cura dei dettagli scenografici e dei costumi contribuiscono a creare un’atmosfera di grande impatto visivo e sonoro. Ogni elemento dello spettacolo è studiato per offrire un’esperienza memorabile, capace di affascinare e intrattenere il pubblico.

Informazioni e biglietteria

Per assistere a questo evento imperdibile, i biglietti sono disponibili sia in prevendita presso la biglietteria del Teatro Giovanni da Udine (situata in via Trento 4) che online. La biglietteria sarà aperta martedì 30 luglio dalle 16.30 alle 19.30 e mercoledì 31 luglio dalle 16.30 fino all’inizio dello spettacolo. Inoltre, è possibile acquistare i biglietti online sui siti ufficiali www.teatroudine.it e www.vivaticket.it, garantendo così un accesso facile e veloce.

Un finale indimenticabile per Teatro Estate 2024

Con “La leggenda di Belle e la Bestia”, Teatro Estate 2024 si conclude in grande stile, offrendo al pubblico un’opportunità unica di vivere una serata all’insegna della magia e della fantasia. Non perdere l’occasione di partecipare a questo evento straordinario, che promette di essere un finale degno di nota per una rassegna estiva ricca di emozioni e spettacoli di alta qualità.

Acquista il tuo biglietto e preparati a lasciarti trasportare in un mondo incantato, dove l’amore e il coraggio possono trasformare la realtà e compiere miracoli. Vi aspettiamo al Teatro Giovanni da Udine per una serata che resterà nel cuore di grandi e piccini!

