Una Vela per il Cuore approda a Trieste

TRIESTE – Continua in Friuli-Venezia Giulia la campagna di screening cardiologico promossa da Cardioteam Foundation Onlus in collaborazione con la Lega Navale Italiana. Dulcinea, la barca a vela attrezzata con sonographer ed ecocardiogramma wireless, farà tappa a Trieste dal 29 luglio al 10 agosto, presso la sede della Lega Navale Italiana.

Prevenzione in rotta: il viaggio di Dulcinea

Iniziato a settembre 2023 nel porto di Imperia, il viaggio di Dulcinea ha come obiettivo quello di portare lungo le coste italiane la prevenzione dell’ictus e dell’infarto, cause principali di mortalità e invalidità nel nostro Paese. In un arco di 12 mesi, la barca farà tappa in 30 porti italiani, effettuando oltre 3000 ecocardiogrammi gratuiti a persone di età compresa tra i 50 e i 75 anni.

Come prenotare il proprio ecocardiogramma

Salire a bordo è semplicissimo. Chi desidera sottoporsi all’ecocardiogramma gratuito può prenotarsi sul sito di Cardioteam Foundation Onlus o su Una Vela per il Cuore. L’agenda delle prenotazioni sarà disponibile nei giorni precedenti l’approdo in ogni porto. Tutti possono anche contribuire donando miglia nautiche attraverso la Rete del Dono, sostenendo così il progetto di Una Vela per il Cuore.

Un impegno per la prevenzione

Ogni persona che si sottoporrà all’ecocardiogramma riceverà i risultati del test e una brochure contenente consigli sullo stile di vita da adottare per prevenire infarto e ictus. Inoltre, nella tenda di Cardioteam Foundation Onlus, allestita per circa una settimana in ogni porto, si terranno sessioni di formazione su alimentazione, attività fisica e controllo dei principali parametri di salute.

Il valore della prevenzione

“La prevenzione salva più delle cure,” afferma il dottor Marco Diena, presidente di Cardioteam Foundation Onlus. “Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte per infarto e di invalidità per ictus, ma non sono una fatalità. Possono essere individuate e curate, e la prevenzione gioca un ruolo cruciale. Il nostro tour porta la cultura della prevenzione direttamente tra la gente, distribuendo materiale informativo e sensibilizzando migliaia di persone.”

L’impegno della Lega Navale Italiana

L’ammiraglio Donato Marzano, presidente della Lega Navale Italiana, sottolinea l’importanza del supporto operativo offerto dalla Lega Navale alla campagna. “La nostra associazione supporta la campagna con le sue sezioni presenti in tutta Italia, ospitando eventi divulgativi e promuovendo la cultura della prevenzione sanitaria e lo sport come fattore di benessere psico-fisico. Il supporto a questa campagna è in linea con i nostri compiti istituzionali e reso possibile grazie allo spirito di servizio e all’impegno volontario dei nostri soci.”

I numeri della campagna

Il progetto Cardioteam – Una Vela per il Cuore prevede:

1 barca, Dulcinea

1 camper

12 mesi di viaggio

30 tappe

Centinaia di volontari

Oltre 3000 ecocardiogrammi gratuiti

Dal 2014, grazie al Cardiovan di Cardioteam, la fondazione ha raggiunto 48 città italiane e effettuato oltre 16.000 ecocardiogrammi gratuiti. Dulcinea, una barca a vela storica costruita nel 1991 e vincitrice di diverse regate, percorrerà più di 3000 miglia nautiche, supportata dalle strutture e dai soci della Lega Navale Italiana.

