Nuovo Piano Energetico Regionale, il FVG si prepara al futuro

Il Friuli-Venezia Giulia è in procinto di adottare un nuovo Piano Energetico Regionale (PER), una strategia ambiziosa che punta alla neutralità climatica entro il 2045, anticipando gli obiettivi dell’Unione Europea di cinque anni. Il piano è stato recentemente presentato dall’assessore Fabio Scoccimarro alla IV Commissione permanente, sottolineando come questa iniziativa rappresenti una “chiave per un cambiamento reale e duraturo” nel campo energetico e ambientale della regione.

Obiettivi e azioni per un percorso verso la sostenibilità

Il PER stabilisce sei obiettivi generali, suddivisi in sedici obiettivi specifici, dai quali derivano 42 azioni concrete. Queste azioni spaziano dalla riduzione del consumo di combustibili fossili all’incremento dell’uso di fonti rinnovabili come il fotovoltaico e le biomasse. L’obiettivo è duplice: ridurre le emissioni di gas serra e promuovere la sicurezza energetica e l’indipendenza della regione. “Questo cambiamento non solo ridurrà le emissioni, ma creerà anche nuove opportunità economiche e sociali, come i posti di lavoro green e l’innovazione tecnologica”, ha spiegato Scoccimarro.

Consultazione pubblica e partecipazione attiva

Il processo di adozione del piano include una fase di consultazione pubblica, aperta fino al 19 agosto. Durante questo periodo, i cittadini e le diverse parti interessate sono invitati a fornire feedback e osservazioni. “È fondamentale ascoltare le istanze degli stakeholder e della cittadinanza”, ha sottolineato l’assessore, aggiungendo che la Giunta ha organizzato incontri di presentazione e confronto per garantire un percorso partecipato e condiviso.

La scommessa sulle rinnovabili: fotovoltaico e biomasse

Uno dei punti focali del PER è l’espansione della capacità installata di energie rinnovabili, con una particolare attenzione al fotovoltaico. È prevista l’installazione di 1,96 GW di potenza, utilizzando superfici già impermeabilizzate come coperture di edifici e aree industriali dismesse. Le biomasse, invece, richiedono una gestione attenta delle risorse forestali, con piani specifici per garantire un uso sostenibile.

Governance e monitoraggio

Per gestire la complessità del piano, è stato istituito un sistema di governance articolato in una “Cabina di regia” e un “Gruppo di lavoro inter-direzionale”, responsabili rispettivamente del coordinamento strategico e operativo. Un monitoraggio biennale garantirà la valutazione continua delle azioni intraprese, utilizzando specifici indicatori di performance.

Un passo decisivo verso un futuro green

Con l’approvazione definitiva prevista entro dicembre, il Friuli-Venezia Giulia si prepara a un futuro sostenibile e resiliente. Il Piano Energetico Regionale non è solo un documento strategico, ma un vero e proprio manifesto per il cambiamento, che pone la regione all’avanguardia nella lotta ai cambiamenti climatici e nella transizione verso un’economia verde.

