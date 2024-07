Il Palio das Cjarogiules: un tuffo nella tradizione carnica

PALUZZA – Nel cuore delle montagne incontaminate del Friuli Venezia Giulia, al confine con l’Austria, si rinnova l’appuntamento con una delle tradizioni più antiche e sentite della Carnia. A Paluzza, il 10 e 11 agosto, torna il tanto atteso Palio das Cjarogiules, un evento che da ben 38 anni unisce competizione, storia e cultura in un’atmosfera di festa e convivialità.

Le sfide del palio

Il momento clou dell’evento è rappresentato dalle sfide del Palio, in programma domenica a partire dalle 17:00. Le donne saranno protagoniste di una gara impegnativa, trascinando una cjarogiule carica di 15 kg di fieno, mentre gli uomini si cimenteranno nel taglio di tronchi d’abete con il segaccio e nel trasporto di un carico di legna di 1 quintale attraverso le vie del paese. Queste prove non sono solo una dimostrazione di forza fisica, ma anche di abilità e tradizione, rispecchiando i lavori tipici della vita montana di un tempo. Anche i bambini avranno il loro mini-palio, rendendo l’evento davvero per tutte le età.

La sfilata e la presentazione delle contrade

Prima delle gare, la festa avrà un momento solenne e spettacolare con la sfilata e la presentazione delle contrade partecipanti. Quest’anno, 15 contrade si sfideranno per aggiudicarsi il titolo: Par Daur, Vile, Place, Cente, Somavile, Liussul e Tausie, Granducato di Casali Sega, Naunine, Cleules, Somprat, Sudri, Gombe da Poc, Curcuvint, Riu e Incjaroi. Ognuna porterà in scena i propri colori e simboli, creando un mosaico di identità locali e di spirito comunitario.

La rassegna gastronomica: Golosets

Non di sola competizione vive il Palio das Cjarogiules. Parallelamente alle sfide, si svolgerà la rassegna gastronomica Golosets: Amôr di Contrada, che inizierà sabato 10 agosto dalle 18:00 e proseguirà anche la domenica. Nei vari chioschi allestiti per l’occasione, sarà possibile degustare le specialità tipiche della cucina carnica. Orzotto con i funghi, cjarsons (tipici ravioli ripieni), maltagliati con burro e ricotta affumicata, pasta al ragù di cervo, e polenta abbinata a frico di patate sono solo alcune delle prelibatezze che delizieranno i palati dei visitatori. La varietà di piatti offerti riflette la ricchezza culinaria della Carnia e la passione per le tradizioni enogastronomiche locali.

Intrattenimento e attività collaterali

Il Palio das Cjarogiules è molto più di una semplice gara. Durante il weekend, il centro di Paluzza si trasformerà in un vivace villaggio medievale con rievocazioni storiche, spettacoli di giocolieri, trampolieri del fuoco, sbandieratori e suonatori di tamburo. La festa inizierà già nella mattinata con la solenne Santa Messa del Palio in Duomo, seguita da numerosi eventi e attività per grandi e piccini, come l’Angolo dei bambini e il Mercatino di hobbistica Fatto a Mano. Non mancheranno concerti, DJ set e spettacoli pirotecnici che illumineranno la notte, rendendo l’atmosfera ancora più magica e coinvolgente.

Un progetto di rigenerazione culturale e sociale

Il Palio das Cjarogiules non è solo un evento di festa, ma fa parte del progetto di rigenerazione culturale e sociale “Il Bosco nel Borgo-Il Borgo nel Bosco”. Questo progetto, sostenuto dai Comuni di Sutrio e Paluzza nell’ambito del Bando Borghi PNRR, punta a valorizzare il legno come elemento fondamentale della tradizione locale e a promuovere il territorio attraverso iniziative culturali che coinvolgono la comunità.

Logistica e informazioni utili

Per facilitare l’afflusso di visitatori, è stato organizzato un servizio di bus navetta dalla zona industriale di Rivo al centro di Paluzza, attivo dalle 11:00 alle 22:00 con passaggi ogni 10 minuti. Questo permetterà a tutti di godere appieno dell’evento senza preoccuparsi del traffico e del parcheggio.

