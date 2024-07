Meteo FVG: caldo estremo e temporali in vista

L’anticiclone subtropicale continua a dominare il panorama meteorologico dell’Italia, portando con sé un’ondata di caldo intenso che non risparmia nemmeno il Friuli-Venezia Giulia. Nei prossimi giorni, la nostra regione sarà interessata da temperature molto alte, con un cambio significativo in vista che porterà il maltempo a rinfrescare l’aria.

L’ondata di caldo

Da mercoledì a giovedì, l’apice dell’ondata di caldo colpirà il Friuli-Venezia Giulia, con temperature massime in pianura che raggiungeranno i 35-36°C, ben al di sopra della media stagionale di 5-7°C. Questa ondata di calore sarà caratterizzata non solo da temperature elevate, ma anche da una forte afa che renderà l’aria particolarmente opprimente. Le temperature notturne sul Golfo di Trieste e lungo il litorale friulano non scenderanno sotto i 25-27°C, mantenendo un clima notturno insolitamente caldo.

Il cambiamento: temporali in arrivo

Tuttavia, l’anticiclone subtropicale non rimarrà stabile per lungo tempo. Già nella serata di mercoledì, l’invecchiamento della struttura anticiclonica favorirà la formazione di temporali di calore sulla Carnia. Giovedì sera, i temporali si estenderanno ai settori montuosi e potrebbero raggiungere anche le zone di pianura, tra cui Pordenone, Udine e le aree costiere fino al Triestino. Attenzione a fenomeni meteorologici localmente intensi, che potrebbero includere grandinate e raffiche di vento.

L’impatto dei venti di Bora

Una nuova fase di maltempo è prevista tra venerdì sera e sabato mattino, quando l’ingresso dei venti di Bora porterà acquazzoni e temporali. Questo cambiamento non solo favorirà il raffrescamento dell’aria, ma contribuirà anche a spazzare via caldo e afa accumulati nei giorni precedenti. Il weekend si preannuncia quindi con un caldo più moderato, con temperature massime in pianura che non supereranno i 30-32°C. Il clima sarà più secco e ventilato, con la possibilità di alcuni acquazzoni diurni sui rilievi e nelle vicine pianure.

