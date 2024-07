Trieste brilla online: certificazione per l’informazione istituzionale

Il Comune di Trieste si distingue a livello regionale e nazionale per la sua efficace attività di informazione istituzionale nella sfera digitale. Secondo l’Osservatorio Digitale, in collaborazione con PA Social e la Fondazione Italia Digitale, Trieste è tra le prime amministrazioni pubbliche ad eccellere nella presenza online. Questa certificazione deriva dalla prima ricerca completa che valuta la digitalizzazione di tutti gli enti pubblici del Paese, offrendo un riferimento fondamentale per future analisi e interventi.

Il Social Index: misurare la performance digitale

Il Social Index, sviluppato dall’Osservatorio Digitale, è uno strumento innovativo che misura la performance complessiva degli enti pubblici nelle attività di social media marketing. Questo indice considera vari indicatori chiave di prestazione (KPI), tra cui la base di follower, l’engagement totale e medio per post, il numero di contenuti pubblicati e la verifica degli account. Trieste emerge con un punteggio di 67, superando di gran lunga altre province come Pordenone (15), Udine (14) e Gorizia (8).

Una strategia digitale completa e capillare

Trieste ha implementato una strategia digitale complessa che si estende su molteplici piattaforme social, tra cui Facebook, Instagram, X, YouTube, Pinterest, TikTok e Telegram. Questo approccio multi-canale non solo garantisce una copertura capillare ma favorisce anche un efficace posizionamento nelle attività gestite, promuovendo l’interazione con i cittadini e fornendo informazioni utili. Sandro Giorgetti, responsabile dell’Osservatorio Digitale, sottolinea come questo risultato sia frutto di investimenti in professionalità e strategia digitali.

Il Servizio Open Government del comune di Trieste

Il Servizio Open Government e Informazione Istituzionale del Comune di Trieste, guidato da Vittorio Sgueglia della Marra, si impegna a informare il territorio sulle attività e i servizi dell’amministrazione, gestendo anche eventuali scenari di crisi ed emergenza. Questo servizio mira a stimolare la partecipazione attiva dei cittadini, accrescendo l’accountability dell’ente. La professionalità del team permette di produrre una comunicazione multidisciplinare sui canali tradizionali e digitali, con progetti innovativi che includono l’uso dell’intelligenza artificiale.

La Presenza Sociale del Comune di Trieste

Secondo Christian Tosolin, Social Media Manager del Servizio Open Government, il Comune di Trieste è presente su tutte le principali piattaforme social per informare i cittadini nelle piazze virtuali che frequentano. Questa presenza capillare è stata determinante nel raggiungimento dei risultati positivi del Social Index, dimostrando l’efficacia della loro strategia digitale.

Una ricerca approfondita e rappresentativa

La ricerca dell’Osservatorio Digitale ha coinvolto una vasta gamma di enti pubblici, tra cui 7.897 Comuni, 20 Regioni, 25 Ministeri, 10 Enti di sicurezza e difesa, 12 Organi istituzionali e 156 Enti della Pubblica Amministrazione. Il processo di identificazione delle attività di social media marketing è stato meticoloso, esaminando elementi come nome dell’account, descrizioni, link e contenuti pubblicati, garantendo un’analisi precisa e non influenzata da strumenti automatizzati.

Un anno di dati per una panoramica completa

I dati sono stati raccolti su un arco temporale di un anno, da aprile 2023 a marzo 2024, per garantire una panoramica completa e dettagliata delle attività di digital marketing. Questo periodo esteso evita l’influenza di stagionalità o eventi specifici, offrendo una visione oggettiva e coerente delle tendenze e dei modelli nel tempo.

