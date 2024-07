TRIESTE – Nel salotto Azzurro del Municipio di Trieste, è stata recentemente siglata una lettera di intenti che segna un’importante iniziativa per l’housing sociale. Questa intesa coinvolge il Comune di Trieste, la Questura di Trieste e Finint Investments, e prevede la destinazione di fino a 15 alloggi del nuovo complesso in Strada di Cattinara a dipendenti della Polizia di Stato e alle loro famiglie.

Il nuovo progetto di social housing

Il progetto prevede l’assegnazione di appartamenti all’interno di un moderno complesso di social housing situato in Strada di Cattinara, recentemente completato. Questo complesso è stato concepito per rispondere alle esigenze abitative delle fasce più vulnerabili della popolazione, offrendo alloggi a canone calmierato con elevati standard di qualità. Questi alloggi non solo garantiranno una sistemazione adeguata per le famiglie degli agenti, ma contribuiranno anche alla creazione di una comunità più inclusiva e coesa.

Le dichiarazioni dei firmatari

Sandra Savino, Sottosegretario di Stato al MEF e assessore alle Politiche dei Servizi Generali del Comune di Trieste, ha sottolineato l’importanza del social housing come strumento per creare nuove comunità e promuovere l’integrazione sociale. Ha dichiarato: “Il social housing ha come obiettivo principale la realizzazione di progetti a elevato carattere sociale. La presenza delle Forze dell’Ordine in queste strutture contribuirà a sviluppare ambiti sociourbanistici altamente desiderabili e garantirà una condizione abitativa migliore per le loro famiglie”.

Il Questore Pietro Ostuni ha aggiunto: “L’intesa trilaterale rappresenta una significativa opportunità di supporto per il personale della Polizia di Stato. Questa iniziativa offrirà agli agenti e alle loro famiglie un’alternativa abitativa di alta qualità e potrà anche sostenere situazioni monoparentali, tutelando così la genitorialità e migliorando le condizioni di vita dei nostri dipendenti”.

Lidia Rotondi, fund manager del Fondo HSFVG per Finint Investments, ha confermato l’avvio del bando di assegnazione degli appartamenti e ha sottolineato come il progetto di Strada di Cattinara sia un esempio di sinergia tra enti pubblici e privati per rispondere alle esigenze abitative e riqualificare aree urbane dismesse.

Il ruolo di finint investments e il fondo housing sociale FVG

L’intervento in Strada di Cattinara è stato realizzato grazie al Fondo Housing Sociale FVG (Fondo HSFVG), gestito da Finint Investments, una società di gestione del risparmio del Gruppo Banca Finint. Il Fondo HSFVG è sostenuto da CDP Investimenti SGR S.p.A., la Regione Friuli-Venezia Giulia e il circuito delle Banche di Credito Cooperativo. Questo Fondo si occuperà della gestione del bando previsto per settembre, attraverso il quale i destinatari potranno richiedere l’assegnazione degli alloggi.

La legge regionale e la sua importanza

Il progetto di social housing in Strada di Cattinara segue i principi stabiliti dalla Legge Regionale 19/02/2016 n.1 e s.m.i., che riconosce il diritto all’abitazione come un fattore fondamentale per l’inclusione sociale e la qualità della vita. Questa legge promuove politiche di sostegno all’accesso a un alloggio adeguato, con particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione.

Il nuovo complesso di Strada di Cattinara

Il complesso residenziale di Strada di Cattinara, completato il 25 febbraio 2024, comprende 56 alloggi e si distingue per elevati standard costruttivi ed energetici. L’obiettivo è quello di offrire abitazioni di alta qualità a canone calmierato, contribuendo così al miglioramento delle condizioni abitative delle fasce più vulnerabili della popolazione.

La convenzione e i criteri di assegnazione

La lettera di intenti siglata prevede che il Comune di Trieste, Finint Investments e la Questura di Trieste sottoscrivano una convenzione trilaterale per concedere in locazione 15 alloggi sociali ai dipendenti della Polizia di Stato. Questi alloggi saranno assegnati a canone convenzionato per un periodo minimo di 4 anni, con la possibilità di riscatto o patto di futura vendita. La Questura avrà il compito di individuare i destinatari finali degli alloggi, in base ai criteri stabiliti dal bando gestito dal Fondo HSFVG.

