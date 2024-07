Udine: cinque nuovi interventi per una città più sicura e accessibile

Il centro di Udine e il quartiere di San Rocco saranno presto più sicuri e accessibili grazie a cinque importanti interventi mirati all’abbattimento delle barriere architettoniche. La giunta comunale, su proposta dell’assessore Ivano Marchiol, ha approvato ieri un progetto del valore di 1 milione e 770 mila euro per migliorare la sicurezza e l’accessibilità delle aree urbane.

Riqualificazione del centro storico

Quattro aree del centro storico saranno riqualificate, migliorando i percorsi pedonali e aumentando la sicurezza. Le zone interessate comprendono il Teatro Giovanni da Udine, via Santa Chiara, via Zanon e Piazza Patriarcato. Questi interventi puntano a favorire l’autonomia delle persone indipendentemente dalle loro capacità motorie, età e stato di salute.

Quartiere San Rocco: un nuovo volto

Il quartiere di San Rocco vedrà l’eliminazione delle barriere architettoniche in quattro strade principali: via Joppi, via Vipacco, via della Valle e via San Rocco. L’obiettivo è migliorare la fruibilità e la sicurezza delle aree pedonali, rendendole più accessibili a tutti i cittadini.

Tecnologie e innovazioni per la sicurezza

L’assessore Ivano Marchiol ha illustrato le tecniche che saranno adottate per facilitare il transito pedonale: “Abbiamo deciso di introdurre isole pedonali salvagente, attraversamenti pedonali rialzati e segnaletica tattico-plantare”. Questi interventi includeranno anche i “golfi”, allargamenti del marciapiede che riducono la lunghezza degli attraversamenti pedonali, migliorando così la sicurezza dei pedoni.

Interventi maggiori in Via Bersaglio, Via Caneva e Via San Valentino

L’intervento più corposo sarà realizzato nell’area tra via Caneva, via Bersaglio e via San Valentino, dove sarà introdotta un’isola spartitraffico per ridurre la lunghezza degli attraversamenti pedonali. I marciapiedi adiacenti saranno abbassati e ampliati in corrispondenza delle strisce pedonali, garantendo maggiore spazio per le persone con difficoltà motorie. Saranno creati nuovi parcheggi e riposizionati i posti auto per disabili.

Miglioramenti alla fermata dell’autobus del Teatro Giovanni da Udine

Per garantire la fruibilità della fermata dell’autobus di fronte al Teatro Giovanni da Udine, il marciapiede lungo via Caneva sarà ampliato, consentendo una salita e discesa in sicurezza delle persone con difficoltà motorie. Sarà inoltre migliorato il collegamento pedonale dall’uscita del Teatro fino a viale Trieste.

Interventi in Via Zanon e Piazza Patriarcato

In via Zanon, il marciapiede sarà adeguato lungo tutta la via per eliminare i gradini che ostacolano il passaggio delle persone con difficoltà motorie. Saranno ampliati anche i marciapiedi nelle intersezioni principali, rendendo l’intera area più sicura e accessibile. In Piazza Patriarcato, il progetto prevede il rifacimento dell’attraversamento pedonale e l’allungamento dell’isola spartitraffico per migliorare la sicurezza dei pedoni.

Via Santa Chiara

In via Santa Chiara, sarà rifatta l’intera pavimentazione su entrambi i lati, con marciapiedi realizzati in lastre di porfido. Il marciapiede sarà ampliato in corrispondenza dell’ingresso della scuola Uccellis, garantendo maggiore sicurezza all’uscita degli studenti.

Investimenti nel quartiere San Rocco

Un ulteriore investimento di 170 mila euro sarà destinato all’eliminazione delle barriere architettoniche in via Joppi, via Vipacco, via della Valle e via San Rocco. Questi interventi prevedono l’aumento della superficie dei marciapiedi, il rifacimento della pavimentazione e l’introduzione di rampe di accesso.

