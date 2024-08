Dal 31 luglio al 20 agosto, i viaggiatori che si sposteranno sulla linea ferroviaria Venezia-Milano dovranno affrontare disagi significativi a causa di lavori di potenziamento infrastrutturale. La sospensione della circolazione tra Verona Porta Nuova e Vicenza comporterà variazioni e ritardi nei tempi di percorrenza. Ecco cosa c’è da sapere per pianificare i propri spostamenti durante questo periodo.

Impatti sulle Frecce, Eurocity ed Euronight

Durante il periodo di lavori, i treni Frecciarossa, Eurocity ed Euronight saranno deviati tra Verona e Padova via Bologna. Questo cambiamento comporta un aumento dei tempi di percorrenza fino a 120 minuti. I viaggiatori dovranno tenere conto di questo allungamento significativo del viaggio, che potrebbe causare disagi e ritardi nei loro programmi.

Variazioni per i treni regionali

Anche i treni regionali subiranno variazioni durante questo periodo. Le modifiche riguardano principalmente i tempi di attesa e le coincidenze, con possibili impatti sulla puntualità e sulla durata complessiva dei viaggi. I pendolari e i viaggiatori occasionali sono invitati a controllare attentamente gli orari aggiornati per evitare sorprese e ritardi.

Modifiche per i viaggiatori da Pordenone

Per chi parte da Pordenone e si dirige verso Milano, ci saranno modifiche significative negli orari dei treni. Dal 1 agosto, il treno Frecciarossa diretto da Pordenone partirà alle 5:01 e arriverà a Milano Centrale alle 10:20, con un viaggio che durerà circa 5 ore e 20 minuti, un’ora e mezza in più rispetto all’orario abituale. Questo aumento del tempo di percorrenza è dovuto alla deviazione e ai ritardi accumulati durante il percorso.

Nuove tempistiche per Italo

Per i viaggiatori che preferiscono Italo, il treno diretto quotidiano per Milano partirà da Pordenone alle 8:19 e arriverà a Milano Centrale alle 13:30. Il viaggio avrà una durata di 5 ore e 11 minuti, rispetto alle 3 ore e 56 minuti abituali. Anche in questo caso, si riscontrerà un allungamento dei tempi di percorrenza, con impatti sulla programmazione dei viaggi.

Rientro alla normalità post-20 Agosto

A partire dal 21 agosto, la situazione tornerà alla normalità. Il treno Frecciarossa riprenderà il consueto orario di partenza alle 6:22 da Pordenone, con arrivo a Milano Centrale alle 10:15. Anche Italo ritornerà all’orario tradizionale con partenza alle 7:29 e arrivo alle 11:25. I viaggiatori potranno quindi godere di tempi di percorrenza più brevi e di una maggiore puntualità.

Raccomandazioni per i viaggiatori

In vista di questi cambiamenti, è fortemente consigliato ai viaggiatori di verificare gli orari aggiornati sui siti ufficiali delle compagnie ferroviarie e di considerare la possibilità di prenotare in anticipo per evitare inconvenienti. Inoltre, è utile prevedere un margine di tempo extra per eventuali imprevisti durante il viaggio.

I lavori di potenziamento infrastrutturale sono fondamentali per migliorare la qualità del servizio e la sicurezza delle linee ferroviarie. Tuttavia, è essenziale che i viaggiatori siano ben informati e preparati per affrontare questi temporanei disagi con la dovuta pazienza.

