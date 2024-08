Emergenze sanitarie in montagna, arrivano i nuovi kit di pronto intervento

La regione Friuli-Venezia Giulia continua a puntare sulla sicurezza sanitaria in montagna. Il nuovo progetto “Comunità e montagna in sicurezza” per il triennio 2024-2026, promosso da PrimaCassa Credito Cooperativo Fvg, si propone di rafforzare la rete di emergenza sanitaria in aree montane e isolate, con un focus particolare sulla formazione e l’equipaggiamento.

Potenziamento del sistema sanitario in montagna

L’iniziativa prevede la distribuzione di kit per il pronto intervento in luoghi strategici come rifugi, malghe, e punti di ristoro in quota. Ogni kit include un defibrillatore automatico esterno (Dae), un kit emorragia e fiale di adrenalina. Questi dispositivi sono fondamentali per garantire una risposta immediata in caso di emergenza sanitaria, fornendo agli operatori locali gli strumenti necessari per agire tempestivamente.

La formazione come pilastro fondamentale

Oltre alla fornitura di strumenti, il progetto sottolinea l’importanza della formazione di primo soccorso. Durante la presentazione del progetto, l’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, ha evidenziato come “la sicurezza si fa con la comunità e insieme alla comunità”. Grazie a questo progetto, oltre 300 persone hanno già ricevuto una formazione specifica, e il numero è destinato a crescere.

Un modello di eccellenza

Il successo dell’edizione precedente (2021-2023) ha creato una rete virtuosa tra vari attori locali, tra cui il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), la Federazione Medico Sportiva Italiana e altri enti regionali. Questa collaborazione ha permesso di coprire un’ampia area geografica e di rispondere alle esigenze specifiche delle comunità montane.

Riccardi ha lodato il progetto come “una punta di eccellenza” nel sistema sanitario regionale, sottolineando l’importanza delle alleanze con soggetti attivi sul territorio. Il progetto è un esempio di come una collaborazione pubblico-privato possa portare a risultati tangibili, migliorando la sicurezza e la qualità della vita in aree rurali e montane.

Con l’avvio della nuova edizione, il progetto mira a coinvolgere un numero ancora maggiore di associazioni sportive e culturali, ampliando la portata della formazione e della distribuzione dei kit. Questo non solo rafforzerà la rete di sicurezza ma creerà anche una cultura della prevenzione e del primo soccorso nelle comunità locali.

